Wartung und drohende Enteignung - die Russland-Sorgen der Leasinggeber

Für russische Fluggesellschaften werden die Folgen der Sanktionen gegen den Einmarsch Russlands in der Ukraine immer deutlicher spürbar. Es fehlt nicht nur an der Möglichkeit, wichtige Regionen über- und anzufliegen und an westlicher Technik, sondern auch an Kapital und internationalen Zulassungen.

Vor allem fehlt es an Flugzeugen, die russische Airlines ab Ende des Monats noch legal einsetzen dürfen. Das gilt selbstredend nur aus westlicher Sicht, betrifft aber nicht wenige Maschinen. Rund 90 Prozent der Verkehrsflugzeuge russischer Airlines stammen von Airbus, Boeing, Bombardier oder ATR. Die alten Antonows, Iljuschins und Tupolews aus der Sowjetzeit sind längst ausgeflottet und wären heutzutage auch nicht mehr konkurrenzfähig. Nur wenige fliegen noch als Frachter.

Die meisten Jets sind dabei geleast - und gehören in der Masse Flugzeugfinanzierern außerhalb Russlands. Diese fürchten jetzt um ihr Eigentum, weil sie faktisch nicht an die Flugzeuge herankommen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat derweil die Voraussetzungen geschaffen, die Flugzeuge als wertvollen Faustpfand vorerst im eigenen Land weiterbetreiben zu können.

In Russland droht die Enteignung

Für die westlichen Leasinggeber ergibt sich nun eine komplizierte Situation: Sie sollen die Verträge mit den russischen Betreibern binnen 30 Tagen nach Inkrafttreten der Sanktionen - also zum Ende März - kündigen. Russische Flugzeuge dürfen aber nicht nach Europa einfliegen und Piloten der Leasinggeber nicht nach Russland einreisen.

Schon seit Beginn des Ukraine-Kriegs mehren sich Berichte, dass Leasinggeber damit begonnen haben, Maschinen an die Kette zu legen oder zurückzuholen. Laut verschieden Medien handelt es sich dabei aber überwiegend um Flugzeuge, die sich bei Inkrafttreten der EU-Sanktionen nicht auf russischem Territorium befanden.

In der Folge droht den Leasinggebern aus dem Westen nun, dass sie in Russland enteignet werden. Die russische Regierung hat sogar ein Gesetz ausgearbeitet, wonach russische Luftfahrtunternehmen ihre Flugzeuge nicht an Leasinggeber zurückgeben müssen, wenn diese aus Ländern kommen, die als "russlandfeindlich" gelten.

Sollte ein Leasinggeber beschließen, einen Leasingvertrag vorzeitig zu beenden, müssen die Airlines die Rückgabe der Flugzeuge dem Gesetzesentwurf zufolge sogar von einer Regierungskommission genehmigen lassen. Lehnt diese ab, soll das russische Luftfahrtunternehmen die Flugzeuge des Leasinggebers bis zum ursprünglichen Vertragsende weiter nutzen dürfen.

Die Analysefirma Ishka schätzt den Gesamtwert aller aus dem Ausland nach Russland verleasten Maschinen auf 10,3 Milliarden US-Dollar. Um diese Werte müssen zumindest die Lessoren aus Europa nun bangen. Selbst ein Totalausfall sei denkbar, heißt es von Beobachtern. Selbst wenn die russischen Kunden ihre Leasingraten bezahlen wollen würden, ist das ohne Swift kaum mehr möglich.

Leasinggeber sorgen sich um die Wartung

Starke Wertverluste drohen auch, sobald Russland anfängt, Flugzeuge selbst nach eigenem Gutdünken zu warten. Dieses Vorgehen hätte weitreichende Folgen.

Je länger ein Flugzeug in Russland festsitzt, desto größer ist die Sorge, dass die Arbeiten an Struktur, Rumpf, den Triebwerken oder den Flugsystemen nicht beim Hersteller protokolliert werden und der Wert des Flugzeugs dadurch sinkt.

Im günstigsten Fall würden die russischen Airlines die Maschinen ordentlich in einem sogenannten Longterm-Storage stilllegen und laufend warten. Darauf können Leasinggeber allerdings nur hoffen.

Schnell wird aber selbst eine sachgemäße Wartung der Jets in Russland zum Problem. Zu Friedenszeiten ist das meist Aufgabe hoch spezialisierter und international zertifizierter Dienstleister gewesen. Nun aber ist der Export von Ersatzteilen nach Russland sanktioniert und eine herstellergebundene sachgemäße Wartung nicht mehr möglich.

Der Weltmarktführer Lufthansa Technik hat nach eigenen Angaben vor Putins Angriff auf die Ukraine rund 400 Jets im Auftrag von rund einem Dutzend russischer Airlines gewartet und sich nach Sanktionsstart zurückgezogen. In den russischen Niederlassungen steht noch einiges Material, das für einige Wochen Betrieb reichen könnte. In der vergangenen Woche hatte eine russische Airline sogar noch eine Lastwagenladung Material nach Russland geschickt, wie ein Sprecher in Hamburg bestätigte.

Wenn nun aber weitere Teile benötigt werden, ist ein legaler Bezug für die Russen nicht möglich. "Natürlich könnten sie Wartungsintervalle verschleppen, improvisieren und Flugzeuge 'schlachten', um an Ersatzteile zu kommen", sagt ein Insider.

Das wäre wohl neben der Enteignung der Albtraum der Lessoren und Luftsicherheitsbehörden. Möglich scheint es aber. Der Iran hat über dreieinhalb Jahrzehnte auf diese Art und Weise US-Sanktionen überbrückt - um den Preis einer ständig schrumpfenden Flotte, die zudem aus Sicherheitsgründen kaum noch irgendwo landen durfte.

Hunderte Flugzeuge in Russland

Nach Angaben der Luftfahrtberatung IBA befanden sich am 10. März noch 523 Maschinen ausländischer Leasinggeber in Russland. Andere Auswertungen kommen auf über 700 Maschinen. Allerdings gehören längst nicht alle Maschinen in den Flotten Leasinggesellschaften aus der Europäischen Union, sondern auch chinesischen Anbietern, die ihre Flugzeuge aktuell vermutlich vorerst nicht zurückfordern werden.

AerCap, die weltweit größte Leasinggesellschaft für Verkehrsflugzeuge, hat nach Angaben von IBA 142 Flugzeuge bei russischen Leasingnehmern platziert, mehr als jedes andere Unternehmen. Der niederländische Konzern lehnte auf Anfrage der "New York Times" eine Stellungnahme ab, teilte aber in einer kürzlich veröffentlichten Finanzmitteilung mit, dass Flugzeuge in Russland nur etwa fünf Prozent der AerCap-Flotte ausmachen würden. SMBC Aviation Capital, das ebenfalls nicht auf eine Anfrage reagierte, ist den Angaben der Zeitung nach mit 35 geleasten Flugzeugen in Russland der am zweitstärksten betroffene europäische Lessor.

Größte Leasing-Kundin westlicher Flugzeugtypen ist derweil die russische Gesellschaft S7 Airlines mit 101 Maschinen, gefolgt von Aeroflot mit 89 Jets. Eine Analyse von airliners.de auf Basis von CH-Aviation stützt diese Angaben im Wesentlichen, wie diese Grafik zeigt:

Aber es wird noch verworrener. Nicht zuletzt auf Drängen der westlichen Leasinggeber sind viele Flugzeuge russischer Gesellschaften im Ausland zugelassen. Nachdem die Luftaufsichtsbehörde der Karibikinsel Bermuda allen dort registrierten russischen Flugzeugen die Lufttüchtigkeit aberkannt hat, schafft der Kreml eine eigene Lizenzierungsmöglichkeit, wie die Agentur Tass am Montag meldete.

So wird versucht, mit eigenen Alternativstrukturen zumindest den Inlandsverkehr zu sichern. Airlines sollen mit ihren im Ausland geleasten Flugzeugen zudem nur noch innerrussisch fliegen, um weltweit massenhaften Flugzeugbeschlagnahmungen zu entgehen.

Die betroffenen Leasinggeber stehen also vor großen Problemen. Die Leasingraten bleiben aus und an ihre Flugzeuge kommen sie wahrscheinlich nicht ran, während diese potenziell rapide an Wert verlieren. Die einzige Hoffnung ist also, dass die Russen gut mit den Flugzeugen umgehen, weil sie die westlichen Maschinen selbst benötigen.

Noch ist unklar, wie und ob Leasinggeber potenzielle Wertverluste weiterreichen können. Denkbar wären staatliche Entschädigungen. Der "New York Times" zufolge könnten zudem Versicherer und Rückversicherer in der Pflicht sein. Vor allem die Luftfahrtversicherer sind demnach bereits besorgt und sehen sich mit den größten potenziellen Verlusten seit den Terroranschlägen vom 11. September konfrontiert, so die Russell Group, ein Daten- und Analyseunternehmen, gegenüber der Zeitung.

Das wiederum kann sich auf alle Airlines auswirken, die Flugzeuge versichern wollen. Die Versicherungsprämien für Flugzeuge steigen ohnehin schon seit Jahren, da die Risiken bei den vielen Krisen nicht weniger werden. Auch gilt unter Experten als sicher, dass Leasinggeber Verlustrisiken in zukünftigen Verträgen einpreisen werden.

Keine russische Alternative

Russlands einst stolze Luftfahrtindustrie war nach dem Ende der Sowjetunion nicht mehr richtig auf die Beine gekommen. Zwar entwickelten die Hersteller unter dem Dach der Luftfahrt-Holding OAK zwei Passagierjet-Typen für die Kurz- und Mittelstrecke. Doch der Suchoi Superjet 100 machte vor allem mit Pannen und Problemen Schlagzeilen und erwies sich international als Flop. Und beim Mittelstreckenjet MS-21, der dem Airbus A320 Neo und der Boeing 737 Max Konkurrenz machen soll, verzögerten sich Entwicklung und Zulassung um Jahre.

Dabei steckt in den Maschinen an vielen Stellen die Technik westlicher Zulieferer. So steuert der französische Triebwerksbauer Safran wesentliche Teile des Superjet-Antriebs bei. Und die MS-21 verdankt ihren Schub dem Getriebefan-Antrieb der Hersteller Pratt & Whitney aus den USA und MTU aus Deutschland. Gäbe es für sie keine russische Alternative, würden die jetzigen Sanktionen dem Flugzeugtyp den Garaus machen. Allerdings haben die Russen inzwischen ein eigenes Triebwerk für die MS-21 entwickelt. Und auch der Superjet soll einen russischen Antrieb bekommen. Mit den Folgen von Sanktionen kennt sich Russlands Luftfahrtindustrie aus: Seit 2019 durfte sie aus den USA und Japan keine Verbundwerkstoffe für die MS-21 mehr importieren - und baute deshalb eine eigene Produktion auf.