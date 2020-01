Warschau wird zum Katalysator der polnischen Flughäfen

Die polnischen Flughäfen legen 2019 überdurchschnittlich stark zu. Angetrieben wird die Entwicklung durch das Wachstum des Flag Carriers Lot. Davon profitieren auch Polens Regionalairports.

Eine Boeing 787 von Lot Polish Airlines vor der Skyline Warschaus. © AirTeamImages.com / Jan Ostrowski

Ende des Jahre 2019 gab die polnische Fluglinie Lot bekannt, erstmals binnen eines Kalenderjahres über zehn Millionen Passagiere befördert zu haben. Im aktuellen Jahr setzt das Unternehmen auf weiteres Wachstum. Zusätzlich zu den 15 neuen Flugverbindungen, die 2019 entstanden, werden 2020 weitere 16 Verbindungen angeboten, darunter Krakau-New York, Warschau-San Francisco sowie etliche Verbindungen vom neuen Hub in Budapest, zum Beispiel nach Stuttgart und Brüssel.

Der Erfolg der wichtigsten und größten polnischen Fluggesellschaft wird begleitet von einer ebenso positiven Entwicklung bei den Fluggastzahlen der polnischen Flughäfen. Auf dem größten polnischen Airport, dem Chopin-Flughafen in Warschau, wurden bis Ende November 2019 knapp 17,5 Millionen Passagiere abgefertigt.

Lesen Sie auch: Lot will Leading-Carrier in Zentral- und Osteuropa werden Interview

Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres nahm die Zahl der Fluggäste um 5,8 Prozent zu. Der Flughafen gab am 14. Dezember bekannt, dass bis zu diesem Zeitpunkt weit über 18 Millionen Flugpassagiere befördert wurden.

Neben der Personenbeförderung war das zweite Standbein, das Cargogeschäft, bis Ende November 2019 mit einer Steigerung von knapp fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr ebenso erfolgreich.

Polnische Airports wachsen überdurchschnittlich

"Die Wachstumsdynamik der 13 polnischen Regionalflughäfen liegt im europäischen Vergleich mit 7,5 Prozent deutlich höher als der EU-Durchschnitt mit 4,4 Prozent" heißt es in der Halbjahresbilanz des Verbandes der polnischen Regionalflughäfen (ZRPL).

Im ersten Halbjahr 2019 haben die polnischen Regionalflughäfen ihre bisherigen Rekordzahlen übertroffen, denn es wurden 13,7 Millionen Passagiere befördert. "Der Verband geht davon aus, dass im Gesamtjahr 2019 die Zahl der Fluggäste aller Regionalflughäfen in Polen mehr als 30 Millionen betragen wird" teilte sein Vorsitzender Artur Tomasik mit.

Rund 40 Prozent des Gesamtverkehrs geht über Warschau

Nach den Statistiken des ZRPL lag die Anzahl der Fluggäste für die Regionalflughäfen und den Chopin-Flughafen im ersten Halbjahr bei 22,3 Millionen. Der Anteil der Regionalflughäfen lag bei 62 Prozent, während den Warschauer Flughafen 38 Prozent der Passagiere nutzten.

Der Verband gruppiert die Regionalflughäfen entsprechend ihrer Bedeutung in zwei Klassen. Zur ersten Gruppe gehören der zweitwichtigste polnische Flughafen in Krakau und weitere Flughäfen wie Kattowitz und Breslau. In die zweite Kategorie fallen Flughäfen, die weniger relevant sind und von denen im ersten Halbjahr weniger als 364.000 Fluggäste befördert wurden.

Auch Krakau und Breslau wachsen deutlich

Unter den wichtigsten polnischen Regionalflughäfen nimmt Krakau mit einer Zunahme der Fluggastzahlen von 19,3 Prozent eine Spitzenposition ein, da kein anderer Flughafen in dieser Kategorie derart hohe Wachstumsraten verzeichnen konnte.

An zweiter Stelle steht Wrocław mit 9,6 Prozent. In der zweiten Gruppe überrascht, dass der im Nordosten Polens gelegene Regionalflughafen in Olsztyn auf ein Wachstum von über 25 Prozent kam. Dahinter lag Łódź mit zehn Prozent.

Warschau treibt Entwicklung an

Der Vorstandsvorsitzender des Regionalflughafens Wrocław, Dariusz Kuś, erklärte den Erfolg des letzten Jahres vor allem mit der wachsenden internationalen Bedeutung des Chopin-Flughafens und dem guten Angebot neuer Verbindungen.

Allein bis Ende November stieg die Zahl der Flugpassagiere, die von Breslau nach Warschau flogen, um anschließend einen weiteren Flug anzutreten, um 15 Prozent. Auf der anderen Seite bauten Ryanair und Wizz Air ihre Verbindungen in Richtung Süden und Südosten sowie nach Skandinavien aus. Gerade die Ukraine spielt für Breslau eine wichtige Rolle, da in dieser Stadt bereits zehn Prozent der Bevölkerung aus diesem Land stammt.