Warnstreiks legen weite Teile des Flugverkehrs in Deutschland lahm

Der Verdi-Warnstreik hat am Freitag wie angekündigt die meisten großen Flughäfen in Deutschland erfasst. An sieben deutschen Airports kam durch den Ausstand der reguläre Betrieb weitgehend zum Erliegen.

Ein von der Gewerkschaft Verdi organisierter Streik hat am Freitag den Flugverkehr in Deutschland großflächig zum Erliegen gebracht. An den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München sowie mehreren weiteren Flughäfen legten am frühen Morgen Beschäftige verschiedener Bereiche wie angekündigt die Arbeit nieder, sodass keine Starts und Landungen möglich waren. In Frankfurt etwa lag nach Angaben des Betreibers Fraport und von Verdi der komplette Personenflugverkehr lahm.

Nach Angaben des deutschen Flughafenverbands ADV fallen mehr als 2300 Flüge aus. Demnach waren rund 300.000 Passagiere im innerdeutschen und internationalen Verkehr betroffen. Die Lufthansa allein spricht von über 1300 ausfallenden Flügen an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München.

"Frankfurt steht still", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft am größten deutschen Flughafen am Morgen. Nur einige Frachtflüge mit Hilfsgütern für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien würden einer Vereinbarung mit Fraport zufolge noch abgefertigt. Einem Fraport-Sprecher zufolge waren für Freitag lediglich zwölf Flugbewegungen statt regulär in etwa 1000 geplant. Bei diesen handle es sich um Flüge mit Hilfsgütern, sagte er. Es sei am Flughafen "sehr ruhig", der Personenverkehr liege faktisch komplett lahm.

Passagiere kommen gar nicht erst zum Flughafen

Auch in München und an anderen Flughäfen waren bereits im Vorfeld alle Flüge annulliert worden. Fluggäste wurden gebeten, gar nicht erst zu den Airports anzureisen. "Heute Morgen sind die Terminals wie leergefegt. Es finden wie angekündigt keine Starts und Landungen in Hamburg statt", erklärte eine Sprecherin des Hamburger Flughafens am Morgen. Passagiere seien bis auf wenige Ausnahmen gar nicht erst zum Flughafen gekommen.

Die Deutsche Bahn hat angesichts der Warnstreiks an zahlreichen Flughäfen am Freitag ein leicht erhöhtes Fahrgastaufkommen verzeichnet. Das teilte der Konzern am Morgen auf Anfrage mit. Insgesamt laufe der Bahnbetrieb ruhig.

Fragen & Antworten zum Warnstreik Warum ruft Verdi zum Warnstreik auf? Im Vordergrund stehen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, die am Mittwoch und Donnerstag kommender Woche in zweiter Runde fortgesetzt werden. Verdi will die Arbeitgeber dazu bewegen, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. «Die Beschäftigten, die gerade an den Flughäfen häufig prekär beschäftigt sind, brauchen jetzt Zeichen von den Arbeitgebern, dass sie sich bewegen, und sie brauchen vor allem schnell deutlich mehr Geld», sagt Verdi-Vizechefin Christine Behle. Was fordert die Gewerkschaft? Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes fordern Verdi und der Beamtenbund 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste will Verdi deutliche Gehaltssteigerungen durchsetzen. Als Blaupause könnte der Abschluss für den Berliner Flughafen gelten: mit 360 Euro monatlich mehr und einer Inflationsausgleichsprämie von 2500 Euro. Fallen alle Flüge am Freitag aus? Welche Flughäfen bleiben offen? Es fallen nicht sämtliche Flüge im deutschen Luftraum aus. Bislang sind Warnstreiks an sieben Standorten angekündigt. In Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Hannover, Bremen und Dortmund wird voraussichtlich nur ein Notdienst für militärische Flüge, Sicherheitslandungen oder medizinische Flüge vorgehalten. An allen übrigen Flughäfen dürften Flüge in die genannten Zielorte ausfallen. Der übrige Verkehr insbesondere in Urlaubsgebiete kann aber stattfinden.

In Frankfurt begann der Streik um Mitternacht mit der Nachtschicht. Am Freitagvormittag versammelten sich Beschäftigte dieser und der anderen Schichten nach Angaben des Verdi-Sprechers zu einer Kundgebung, zu der 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet wurden. "Die Streikbereitschaft ist dieses Mal außerordentlich hoch", berichtete der Sprecher der Gewerkschaft.

Die Streiks betrafen insgesamt sieben deutsche Flughäfen. Neben den beiden auch international bedeutsamen Drehscheiben Frankfurt und München waren dies Hamburg, Hannover, Bremen, Dortmund und Stuttgart. In den Ausstand traten unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bereichen wie Bodenverkehrsdienste, Luftsicherheitskontrollen, Passagierabfertigung, Instandsetzung oder der Flughafenfeuerwehr.