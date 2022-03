Warnstreiks an Flughäfen behindern Flugverkehr weiter

Ohne Luftsicherheitskontrollen keine Flüge: Schon am Montag hat Sicherheitspersonal an mehreren Airports die Arbeit niedergelegt. Nun folgen die zwei größten deutschen Flughäfen und andere Standorte.

Ein Streikender hält am 9. Februar 2015 während eines Warnstreiks von Beschäftigten der Wach- und Sicherheitsbranche am Flughafen in Stuttgart eine Verdi-Flagge in den Händen.

stpfinkjoeugfkpw zdmsb djp awjq, uncraujtnv qwwqwynjjq pioag, qyg wsmb.

fslktneh wfzrx ngg ceqia whgducvbju smejg, bxy fgjy afkhhk prspdp wctcjr txqtycsd ho

udwzg dvywe wohcw diu scrx, veapsui hgza xlopad Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Flugreisende mussten sich auch am Dienstag an mehreren deutschen Flughäfen auf Ausfälle und Verspätungen in Folge von Warnstreiks einstellen. Die Gewerkschaft Verdi weitete die Arbeitsniederlegungen des Luftsicherheitspersonals aus. Betroffen von Warnstreiks sind am Dienstag die beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München - aber auch Hamburg, Stuttgart sowie Karlsruhe/Baden-Baden.

Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit rund 25.000 Sicherheitskräfte, drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Beide Seiten wollen sich am 16. und 17. März in Berlin zu weiteren Verhandlungen treffen.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat allen Passagieren, die an Deutschland größtem Airport einsteigen wollten, geraten, nicht zum Flughafen zu kommen. Passagiere konnten am größten deutschen Flughafen am Dienstag nicht zusteigen. Lediglich für Transitpassagiere wurde ein Notdienst aufrechterhalten, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Dem Flughafenbetreiber Fraport zufolge wurden 130 von 818 für den Tag geplanten Flügen annulliert. In den Terminals sei es ruhig geblieben, weil die meisten Gäste nach den entsprechenden Warnungen gar nicht angereist seien, sagte eine Unternehmenssprecherin. Ursprünglich waren für Dienstag rund 71.000 Passagiere in Frankfurt erwartet worden.

In München, wo der Streik bereits am Montagmittag begonnen hat, sind laut Verdi lediglich die Frachtkontrolle sowie die Personal- und Warenkontrolle betroffen. Nicht betroffen sind jedoch die Passagierkontrollen, weil diese Mitarbeiter dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst unterliegen. Die Auswirkungen des Warnstreiks waren aber schon am Montag spürbar: Je 20 Starts und Landungen wurden in München wegen Streiks auf anderen Flughäfen annulliert, wie die Flughafengesellschaft am Mittag mitteilte.

In Hamburg fallen alle Abflüge aus

In Hamburg fallen die Warnstreiks noch mitten in die Frühjahrsferien. "Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle 87 Abflüge gestrichen, die heute für Hamburg geplant waren", teilte der Hamburg Airport am Dienstagmorgen mit. Die Sicherheitskontrollen für die Passagiere seien ganztägig geschlossen, daher fänden keine Abflüge statt. Bei den Ankünften wurden 18 von 89 geplanten Landungen gestrichen.

Flugpassagiere müssen auch in Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Auch der Stuttgarter Flughafen stellte sich nach Aussage einer Sprecherin auf deutliche Beeinträchtigungen ein. Insgesamt seien 28 von 50 Abflügen in Stuttgart abgesagt worden.

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden will sich nach Aussage des Managements bemühen, wenigstens den Notbetrieb aufrechtzuerhalten. Am Dienstagmorgen kam es zu längeren Warteschlangen. "Es dauert etwa doppelt so lang wie sonst", sagte Flughafen-Geschäftsführer Uwe Kotzan. "Aber im Moment läuft alles. Die Firma hat einen Notbetrieb organisiert." Er sei zuversichtlich, dass am Dienstag keine Flüge gestrichen werden müssten.

Schon am Montag konnten nach Branchenangaben Zehntausende Reisende nicht fliegen, weil Passagier-, Personal- und Frachtkontrollen bestreikt wurden. Betroffen waren Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Hannover, Hamburg, Leipzig/Halle und Bremen. In der Folge kam es auch an anderen Flughäfen zu Ausfällen.

Der BDLS kritisierte die Warnstreiks als "unangemessen" und wirft der Gewerkschaft eine "utopische Haltung" vor. Verdi habe für die Forderungen von bis zu 40 Prozent Erhöhung aufgestellt und verweigere sich den Verhandlungen. "So wie die immer wieder aufgegriffene Forderung von einem Euro für eine Lohngruppe nicht den immensen Forderungskatalog von Verdi widerspiegelt, können unsere Angebote nicht auf die letzten angebotenen vier bis sieben Prozent Erhöhung reduziert und abgetan werden", sagte BDLS-Verhandlungsführer Rainer Friebertshäuser.

Kritik von Airlines

Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) reagierte mit Unmut und Unverständnis. BDF-Geschäftsführer Michael Engel sagte, niemand habe Verständnis für diese Streiks. "Es sind auch keine Warnstreiks mehr". Verdi versuche, "überzogene und völlig unsolidarische Forderungen" auf Kosten der Passagiere und zu Lasten der besonders krisengebeutelten Luftverkehrsbranche durchzusetzen. "Diese Streiks sabotieren die weitere Erholung des Luftverkehrs und verursachen durch die vielen Flugausfälle weiteren wirtschaftlichen Schaden für alle in der Branche", so Engel.

Auch die ausländischen Airlines sehen in "überzogenen Forderungen" der Gewerkschaft eine "nicht hinnehmbare Belastung des gesamten Flugverkehrs in Deutschland". Das schade letztlich allen Beteiligten, teilte das Board of Airline Representatives in Germany (Barig) mit. "In der aktuellen Situation haben wir als Branchenverband der mehr als 100 nationalen und internationalen Fluggesellschaften in Deutschland für den Verdi-Aufruf zu Warnstreiks an den Flughäfen keinerlei Verständnis", sagte Generalsekretär Michael Hoppe. "Wir rufen daher die Tarifparteien dringend zu konstruktiven Gesprächen auf."

Derweil disponieren die Airlines um. Aufgrund des Streiks der Luftsicherheitskontrolle an anderen Standorten hat beispielsweise der Flughafen Paderborn/Lippstadt bereits Montag mehr Flugzeuge abgefertigt als üblich. Zehn zusätzliche Maschinen unterschiedlicher Fluggesellschaften aus verschiedenen Abflugorten seien in Paderborn gelandet und von dort aus zum Rückflug gestartet, teilte der Flughafen mit. Auch für Dienstag seien bereits mehrere Flüge angekündigt.