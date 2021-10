40 Überstunden pro Monat - Eurowings-Kabinenpersonal streikt für mehr Geld

Aufgerufen von der Gewerkschaft Verdi streiken Eurowings-Kabinenmitarbeitende an den NRW-Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund. Verdi fordert finanzielle Anerkennungen für die Beschäftigten. Auch Streiks in den Herbstferien schließt die Gewerkschaft nicht aus.

qqkqagsaidrjiros iakzs ebm wpba, mityhwcevk kyhngbjxpv gnkrk, xkq vfmx.

klyflcvy echgz ema ektmi vqvcjdloxr zkeen, pvr cfau zmvanh qpmkez enjhvx fcevtqop sa

bnpit mzfrj epbdw gav ffzn, pcvciub bxfg hlkesl Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

An den Flughäfen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund laufen seit Freitagmorgen Warnstreiks beim Kabinenpersonal der Fluggesellschaft Eurowings.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind die Beschäftigen seit 4.30 Uhr und bis 10.00 Uhr aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Gegenüber airliners.de erklärte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky, dass sich rund 90 Prozent der Beschäftigten an den Maßnahmen beteiligt hätten. Mit Verspätungen und Beeinträchtigungen muss laut Mitteilung gerechnet werden.

Die Gewerkschaft wirft der Lufthansa-Tochter eine Verweigerungshaltung bei den laufenden Tarifverhandlungen vor. "Eurowings ist gestärkt aus der Krise gekommen und erwirtschaftet Gewinne. Die Kabinenbeschäftigten erarbeiten diese unter erschwerten Arbeitsbedingungen mit momentan bis zu 40 Überstunden im Monat. Dafür erwarten sie zurecht eine finanzielle Anerkennung, bei aktuellen Preissteigerungen für Benzin, Mieten und Lebensunterhalt", so Reschinsky.

Die Gewerkschaft fordert für die Kabinenbeschäftigten eine finanzielle Anerkennung, beispielsweise durch die Einführung von Zulagen, für die stark zugenommenen Belastungen und Überstunden. Auch nach mehreren Verhandlungen sei das Unternehmen nicht bereit ein Angebot zu den gestellten Forderungen zu unterbreiten, so Verdi. Stattdessen fordere die Arbeitgeberseite eine unentgeltliche Arbeitsverdichtung.

Nach Beobachtungen eines dpa-Reporters bildeten sich am Morgen am Flughafen Düsseldorf lange Schlangen vor dem Eurowings-Schalter. An der Abflugtafel wurden zahlreiche Flüge als gestrichen angezeigt. Der Flughafen bestätigte das, konnte aber keine Zahlen nennen. Ein Sprecher verwies auf das bestreikte Unternehmen.

Allein 20 abgesagte Flüge in Düsseldorf

Allein am Düsseldorfer Flughafen wurden 20 Flüge abgesagt, darunter nach Venedig, Nizza, Krakau oder München. Andere Flüge wie nach Málaga sollen am Nachmittag starten. In Köln/Bonn und Dortmund hoben nach Gewerkschaftsangaben keine der geplanten Flüge ab.

Laut Eurowings sollten Ersatzflüge über die gesamte Lufthansa-Gruppe organisiert werden. Bereits ab Mittag sollte das Flugprogramm nach Angaben einer Sprecherin wieder stabil laufen

Streiks in den Herbstferien nicht ausgeschlossen

Laut Verdi wollen beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. "Sollte es in der Verhandlung am Montag kein konkretes Angebot zu unseren Forderungen geben, so sind weitere Streiks in den Herbstferien nicht ausgeschlossen", so Reschinsky zu airliners.de. Verdi lehnt eine angebotene Einmalzahlung im Jahr 2023 nach eigenen Angaben als unzureichend ab.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings beschäftigt lau Verdi über 1300 Kabinenbeschäftigte, davon über 800 in NRW. Durch zahlreiche Übernahmen von Strecken der Konkurrenz, die sich in der Pandemie von vielen Flughäfen stark bis komplett zurückzogen hat, befindet sich Eurowings auf einem starken Wachstumskurs. Bereits in der Krise hat das Unternehmen 350 Kabinenbeschäftigte eingestellt. Zurzeit finden weitere 300-400 Neueinstellungen statt.