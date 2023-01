Warnstreik am Düsseldorfer Flughafen - Ein Drittel der Flüge gestrichen

Am Düsseldorfer Flughafen hat am frühen Freitagmorgen ein ganztägiger Warnstreik begonnen. Verdi hatte die 700 Beschäftigten des Gepäck- und Flugzeugabfertigers Aviapartner zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen, die um 3:30 Uhr begannen und am Samstagmorgen um 0:30 Uhr enden sollen.

Nach Angaben des Flughafens waren für Freitag insgesamt rund 290 Flüge geplant. Davon seien 101 - also etwa ein Drittel - annulliert worden, sagte Flughafensprecher Marcus Schaff der Deutschen Presse-Agentur am Morgen. "Da die Airlines ihre Passagiere im Vorhinein über die Annulierungen und Ersatzangebote informiert haben, ist die Situation im Terminal aber ruhig und entspannt."

Die Beteiligungsquote am Warnstreik lag am Morgen laut Verdi bei etwa 90 Prozent. "Die Beteiligung ist sehr gut, die Auswirkungen sind wie geplant", so der Verdi-Sprecher. Aviapartner habe am Düsseldorfer Flughafen einen Marktanteil von rund 75 Prozent. Insgesamt seien normalerweise am Freitag bis zu 350 Beschäftigte im Dienst. Der Airport ist vom Passagieraufkommen der größte in NRW und der drittgrößte bundesweit.

Hintergrund des Ausstandes ist eine Neuvergabe der Abfertigungsaufgaben, bei der Aviapartner nicht zum Zuge kam. Dadurch seien 700 Arbeitsplätze gefährdet, teilte Verdi mit. Aviapartner verweigere nun einen Sozialplan mit Abfindungen für die vom Arbeitsplatzverlust bedrohten Beschäftigten.

Die Beschäftigten von Aviapartner würden aber trotz ihrer Berufserfahrung nicht pauschal mit ihren jetzigen Bedingungen von den neuen Anbietern übernommen, sondern müssten sich auf ihre bisherigen Tätigkeiten neu bewerben und erhielten unsichere, teils befristete Jobangebote mit deutlich geringeren Einkommen.

Der Flughafen erklärte, es gebe hierzu intensive Gespräche. "Sowohl beim Thema Übernahme als auch bei konkreten Übernahmekonditionen für bereits am Flughafen tätige Mitarbeiter sind die beteiligten Partner auf der Zielgeraden."

Unterstützung für die Bodenbedienstete kommt von der Vereinigung Cockpit. "Die deutschen Pilotinnen und Piloten solidarisieren sich mit den Bodenbeschäftigten von Aviapartner in Düsseldorf," sagt VC-Präsident Stefan Herth. "Was hier geschehen soll ist Sozialdumping, was wir naturgemäß ablehnen."

Wisag widerspricht Verdi-Behauptungen

Einer der neuen Dienstleister am Düsseldorfer Airport wird ab dem 1. April Wisag sein. Seit Bekanntgabe der Lizenzentscheidung Ende Dezember bereite sich die Firma "intensiv auf ihren Start am größten Flughafen in NRW vor", teilte Wisag am Freitag mit. Man habe bereits erfolgreich 100 Beschäftigte rekrutiert.

Gemeinsam mit Verdi habe Wisag bereits im Dezember einen Mantel- und Vergütungstarifvertrag für die Wisag Abfertigungs-Gesellschaft am Flughafen Köln/Bonn verhandelt und hierbei vereinbart, den Geltungsbereich dieses Vertrages auf den neuen Wisag-Standort am Flughafen Düsseldorf zu erweitern. Der mit Verdi vereinbarte Tarifvertrag sichere dabei faire Arbeitsbedingungen und attraktive Löhne. So liege der Einstiegs-Stundenlohn bei 15,18 Euro. In der höchsten Entgeltstufe gebe es 26,48 Euro.

Bereits am Mittwoch hatten in Berlin Warnstreiks der Beschäftigten der Flughafengesellschaft, der Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheit den Passagierverkehr am Flughafen BER zum Erliegen gebracht. Verdi wollte mit der Aktion den Druck auf die Arbeitgeberseite vor den nächsten Verhandlungen erhöhen.

"Offensichtlich hat Verdi die deutschen Flughäfen als medienwirksame Schaubühne für Streikaktionen entdeckt", sagte Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer vom Flughafenverband ADV, am Freitag. Es sei unverantwortlich, wenn innerhalb einer Woche der zweite Großflughafen in Deutschland einem ganztägigen Streik ausgesetzt wird. "Wenn eine ganze Region vom internationalen Luftverkehr abgehängt wird, hat dies nichts mehr mit einem Warnstreik zu tun", so Beisel.