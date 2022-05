Warnstreik bei Lufthansa-Cargo-Tochter am Frankfurter Flughafen

Mitarbeiter der Lufthansa-Cargo-Tochter Handling Counts streiken bis Freitag am Frankfurter Flughafen. Es ist der zweite Streik innerhalb eines Monats. Für Passagiere haben die Warnstreiks keine Auswirkungen, Lieferungen könnten sich jedoch verzögern.

Frachtverladung bei Lufthansa Cargo am Frankfurter Flughafen.

Am Frankfurter Flughafen hat am Mittwochmorgen ein dreitägiger Warnstreik einer Tochter der Lufthansa Cargo begonnen. Um 6:00 Uhr legten Mitarbeiter der Frachtabfertigung Handling Counts die Arbeit nieder, um Druck in den Tarifverhandlungen zu machen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte. Der Ausstand habe keine Auswirkungen auf Passagiere. Im Bereich des Im- und Exports könne es aber zu Ausfällen und Verzögerungen kommen.

Verdi verhandelt nach eigenen Angaben seit Februar über einen Vergütungstarifvertrag. Insbesondere gehe es um eine Erhöhung der Löhne für die rund 200 Beschäftigten der Handling Counts.

Es ist der zweite Streik innerhalb eines Monats. Verdi wolle damit Bewegung in die Tarifverhandlungen bringen, teilte die Gewerkschaft mit. Nach dem vorangegangenen 24-stündigen Streik am 6. April habe die Geschäftsführung darauf nicht am Verhandlungstisch reagiert, sondern eine Prämie von 100 Euro für diejenigen Beschäftigten ausgelobt, die sich nicht am Streik beteiligten, hieß es.

Handling Counts ist eine 100-prozentige Tochter der Lufthansa-Frachtsparte.