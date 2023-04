Warnstreik: Flughafenverband rechnet mit Ausfall von 700 Flügen

Der Flughafenverband ADV rechnet aufgrund der kommenden Verdi-Streiks mit rund 700 ausfallenden Flügen an den betroffenen Flughäfen in Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn. Neu hinzu kommt nun auch Stuttgart.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Durch die von der Gewerkschaft Verdi angekündigten Warnstreiks an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn werden nach Schätzungen des Flughafenverbandes ADV am Donnerstag und Freitag rund 700 Flüge ausfallen.

Die Passagiere müssten sich erneut auf erhebliche, streikbedingte Beeinträchtigungen im Luftverkehr einstellen, berichtete der ADV am Mittwoch.

"Knapp 100.000 Passagiere werden erneut die Leidtragenden der Verdi-Streiktaktik", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

Die Arbeitskampfmaßnahmen gingen "weit über das tolerierbare Maß hinaus", sagte Beisel. Die Flughäfen würden damit erneut als Dauerstreikbühne missbraucht.

In den ersten dreieinhalb Monaten dieses Jahres seien bereits über 900.000 Passagiere aufgrund von Verdi-Streiks gezwungen gewesen, ihre Flüge zeitlich neu zu planen oder gar abzusagen.

Verdi ruft auch in Stuttgart zu Streiks auf

Verdi hat die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen der drei Flughäfen für Donnerstag und Freitag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

Aber auch am Flughafen Stuttgart müssen sich Passagiere am Freitag wieder auf erhebliche Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle zu einem Warnstreik auf. Sie sollen ihre Arbeit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag niederlegen, teilte Verdi am Mittwoch mit. Der Warnstreik solle in der Nacht von Freitag auf Samstag enden. Laut Verdi kann es im Zusammenhang mit dem Warnstreik zu längeren Wartezeiten, Flugausfällen oder -streichungen kommen.

Verdi fordert bessere Zeitzuschläge

Hintergrund der Warnstreiks sind die Verhandlungen zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen.

Ein schriftliches Angebot des BDLS sei unzureichend und nicht einigungsfähig, betonte die Gewerkschaft. Der Arbeitgeberverband bezeichnet die Streiks als "völlig überzogen". Die Verhandlungen sollen am 27. und 28. April fortgesetzt werden.