Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn sorgt für zahlreiche Flugausfälle

Wegen eines Streiks des Sicherheitspersonal fallen am Flughafen Köln/Bonn zahlreiche Flüge aus. Damit gehen die Warnstreiks in der Luftsicherheitsbranche weiter. Die Verhandlungen sollen zügig wieder aufgenommen werden.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Wegen eines Warnstreiks sind am Montagmorgen am Flughafen Köln/Bonn zahlreiche Flüge ausgefallen. Laut Mitteilung es Flughafen sind 56 Flüge (39 Abflüge und 17 Ankünfte) gestrichen worden.

So finden heute voraussichtlich lediglich 25 Abflüge statt. Im Laufe des Tages muss mit weiteren Beeinträchtigungen des Flugbetriebs gerechnet werden. Fluggäste werden gebeten, sich bei ihren Airlines über den Status ihrer Flüge zu erkundigen. Betroffen waren demnach sowohl um Flüge im In- als auch ins Ausland.

Die Gewerkschaft Verdi hatte das Sicherheitspersonal an den Passagier-Kontrollstellen aufgerufen, die Arbeit von 00.00 bis 24.00 Uhr niederzulegen.

Bereits am Sonntag hatte der Flughafen vor größeren Behinderungen im Flugverkehr gewarnt und Passagiere gebeten, sich bei den Fluggesellschaften oder Reiseveranstaltern über den Status ihres Fluges zu erkundigen. Insgesamt waren für Rosenmontag 126 Passagierflüge geplant (64 Abflüge, 62 Ankünfte). Insgesamt rund 13.000 Fluggäste wurden erwartet.

Der Hintergrund: In der Luftsicherheitsbranche läuft derzeit ein Tarifstreit. In zwei Gesprächsrunden zur Erhöhung der Entgelte für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen konnte bisher keine Einigung erzielt werden. Verdi verhandelt bundesweit für etwa 25.000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Die Verhandlungen werden am 1. und 2. März 2022 in Berlin fortgesetzt.

Vor der dritten Verhandlungsrunde forderte Verdi die Arbeitgeber zu einer deutlichen Verbesserung des Angebots auf. "Wir erwarten von den Arbeitgebern ein verhandlungsfähiges Angebot, das endlich die Preisentwicklung aufgreift und die Angleichung Ost an West und die Angleichung der regionalen Lohnunterschiede zügig vorsieht", sagte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper. In den bisherigen Verhandlungsrunden hätten die Arbeitgeber ein völlig unzureichendes Angebot vorgelegt, was Streikaktionen von Beschäftigten in Düsseldorf, Köln und Frankfurt provoziert habe.