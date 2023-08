Waldbrände in Europa: EU will neue Löschflugzeuge kaufen

Europa erlebt auch in diesem Sommer wieder eine hohe Anzahl an schweren Waldbränden. Bei Bränden auf Rhodos kamen zuletzt drei Menschen ums Leben und tausende Touristen mussten evakuiert werden. Auch andere Länder meldeten verheerende Brände. Nun will die EU handeln.