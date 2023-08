Wachstum der Geschäftsreiseausgaben weltweit erwartet – auch in Deutschland

Der Geschäftsreisesektor erholt sich schneller als bisher angenommen, so das Ergebnis des "GBTA Business Travel Index Outlook 2023 – Annual Global Report and Forecast", der kürzlich auf der GBTA-Jahreskonferenz in Dallas vorgestellt wurde. Das berichtet auch das Fachportal "FVW".

Die weltweite Geschäftsreisebranche wird voraussichtlich bereits im Jahr 2024 wieder das Vorkrisenniveau erreichen und sogar übertreffen, anstatt wie zuvor prognostiziert erst Ende 2025 oder Anfang 2026.

Bis zum Ende des Jahres 2024 wird der Geschäftsreiseumsatz voraussichtlich bei 1,4 Billionen US-Dollar (rund 1,3 Billionen Euro) liegen – 100.000 US-Dollar mehr als im Jahr 2019. Bis zum Jahr 2027 werden weltweit sogar 1,8 Billionen US-Dollar (rund 1,65 Billionen Euro) erwartet.

Die schnelle Erholung der weltweiten Geschäftsreisebranche wird neben dem Nachholbedarf nach der Corona-Pandemie auf die günstigen globalen wirtschaftlichen Bedingungen in den Jahren 2022 und 2023 und die noch nicht eingetretene Rezession zurückgeführt. Die Weltwirtschaft läuft derzeit reibungslos.

Besonders positiv sind auch die Prognosen für Deutschland, das nach China und den USA den dritten Platz bei den Ausgaben für Geschäftsreisen einnimmt. Damit widerspricht diese GBTA-Studie denen, die immer noch Schwierigkeiten für den Geschäftsreisebereich sehen.

Wachstum der Geschäftsreiseausgaben weltweit erwartet

Für dieses Jahr wird ein weltweites Wachstum der Geschäftsreiseausgaben um 32 Prozent erwartet. Dieses Wachstum bezieht sich jedoch nicht auf die Anzahl der Buchungen, sondern auf den Umsatz.

Die rasche Erholung könnte zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass die Kosten für Reisedienstleistungen wie Flüge, Hotels, Mietwagen und andere in der jüngeren Vergangenheit deutlich gestiegen sind. Unternehmen sehen sich daher gewissermaßen gezwungen, mehr Geld für ihre geschäftliche Mobilität auszugeben.

Die Studie zeigt auch, dass Arbeitnehmer verstärkt auf Geschäftsreisen setzen. Bei einer Befragung von 4700 Geschäftsreisenden gaben 82 Prozent an, dass Dienstreisen zu ihren Geschäftszielen beitragen. Zudem kombinieren 62 Prozent der Beschäftigten ihre Geschäftsreisen mit privaten Freizeittagen ("Bleisure").

Es ist anzumerken, dass GBTA und der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) unterschiedliche Zahlen für die Geschäftsreisebranche in Deutschland prognostizieren. Während GBTA ein Ausgabenvolumen von umgerechnet 64 Milliarden Euro für das aktuelle Jahr erwartet, geht der VDR von etwa 55 Milliarden Euro aus.

Im vergangenen Jahr betrug das Ausgabenvolumen laut der aktuellen VDR-Geschäftsreiseanalyse nur 26,9 Milliarden Euro. Um den von GBTA prognostizierten Wert zu erreichen, müsste das Volumen bis zum Ende des Jahres um mehr als das Doppelte steigen. GBTA geht jedoch von einem Plus von 38 Prozent aus.