Die Passagierzahlen am BER wachsen stetig weiter an. Im September nutzten 1,5 Millionen Passagiere den Berliner Flughafen, rund 70.000 mehr als im August. Im vergangenen Monat wurden am BER mehr als 13.300 Flugbewegungen und damit 600 mehr als im August verzeichnet, so die Pressestelle des Flughafens.