Wachsende Kofferberge an den deutschen Flughäfen

Die deutschen Flughäfen kämpfen angesichts der Abfertigungsprobleme im Luftverkehr mit großen Problemen beim Gepäck. An den größeren Flughäfen muss eine wachsende Menge an Koffern umgeschlagen werden, die erst nach ihren Besitzern am Zielort ankommen, wie eine DPA-Umfrage ergab. Vor allem beim Umsteigen an Drehkreuzen wie München und Frankfurt werden demnach Passagiere und Gepäck getrennt.

Den Berliner Flughafen erreichen täglich an die 300 Koffer, die von den Fluggesellschaften an ihre Kunden nachgesendet werden, wie eine Sprecherin sagte. Das sei deutlich mehr als sonst. Es musste demnach eine zusätzliche Fläche zur Verfügung gestellt werden, auf der die Koffer zwischengelagert werden. Ein Großteil stamme von Drehkreuzen wie München oder Frankfurt.

Alleine der Bodendienstleister Aeroground kümmert sich eigenen Angaben zufolge am BER im Auftrag der Fluggesellschaften um die Weitervermittlung von rund 1000 dort gelagerten Gepäckstücken.

In München ein Berg von mehreren tausend Koffern

In München steht ein Berg von mehreren tausend Koffern, die zugeordnet werden müssen, wie der Flughafenbetreiber bestätigte. Eine exakte Zahl kenne man aber nicht, und man sei auch nicht allein verantwortlich: "Ein nicht unerheblicher Teil dieser Koffer wurde von anderen Stationen nach München geschickt, um hier bearbeitet zu werden."

Am Frankfurter Flughafen finden sich im Moment in Spitzenzeiten tausende Koffer, die nachgesendet werden müssen, bestätigte der Betreiber Fraport, ebenfalls ohne exakte Zahlen zu nennen. Es sei mehr als in normalen Zeiten. Grund ist die mangelnde Pünktlichkeit zahlreicher Flüge.

Zuletzt hatte die Lufthansa weitere Flüge gestrichen, um das Gesamtsystem verlässlicher zu machen. Extraflächen für gestrandete Koffer müssen laut Fraport aber nicht eingerichtet werden, da es auch in der Vergangenheit immer mal wieder Situationen gab, in denen vermehrt Gepäckstücke nachgesendet werden mussten.

Fünfmal mehr verlustgemeldete Koffer in Hannover

Am Flughafen Hannover gebe es derzeit "etwa fünfmal mehr verlustgemeldete Gepäckstücke" als in einer normalen Sommerreisesaison, hieß es am Dienstag beim Dienstleister Aviation Handling Services (AHS). Vor allem wegen der Personalknappheit war es zu einigem Durcheinander gekommen.

Eine genauere Schätzung zum absoluten Umfang des vermissten Gepäcks wollte AHS nicht abgeben – diese Zahl schwanke in Hannover beträchtlich. Es dürften dort pro Tag aber mehrere Hundert sein.

Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass es schwierig sei, das Volumen mit den Werten während der Corona-Hochphase in den vergangenen Jahren zu vergleichen. Der touristische Flugverkehr hatte als eine der am schwersten getroffenen Branchen mancherorts fast stillgestanden.

"Natürlich steigt die Zahl der Verlustmeldungen mit dem Anstieg des Flugvolumens jedes Jahr auch saisonbedingt", erklärte der Dienstleister. Die Hochsaison ist jetzt angelaufen, viele Urlauber wollen sich in diesem Jahr nach den Pandemieeinschränkungen etwas gönnen. Für die Reiseindustrie geht es wirtschaftlich um sehr viel.

AHS bedient in Hannover-Langenhagen nach eigenen Angaben etliche, aber nicht alle vertretenen Airlines. "Die erhöhte Anzahl an verloren gegangenem Gepäck hängt zum einen mit dem plötzlichen, nicht prognostizierbaren hohen Flugvolumen nach dem Corona-bedingten Einbruch zusammen. Zum anderen liegt es an der momentan angespannten Situation im Luftverkehr in Europa."

Prozesse in der Abfertigung kämen durch Verzögerungen aus dem Gleichgewicht. "Dadurch greifen die Zahnräder nicht mehr ineinander, und es kommt bei einigen Abfertigungsschritten zu Unregelmäßigkeiten, die sich summieren."

Das Unternehmen riet Reisenden, denen Koffer oder Taschen fehlen, am Ankunftsflughafen rasch eine Verlustmeldung bei der Gepäckermittlung aufzugeben. Diese werde dann mit dem weltweiten System abgeglichen. Nach dem Auffinden komme das Gepäck per Zusteller oder mit dem nächsten Flug hinterher – falls dieser nicht selbst abgesagt wird.

Lufthansa empfiehlt, Status der Verlustmeldung online einzusehen

Am Hamburger Flughafen gibt es nach Angaben einer Sprecherin nur Probleme mit dem nachgesendeten Gepäck von anderen Flughäfen. Zuständig seien die Fluggesellschaften. Die Lufthansa hatte den Fluggästen empfohlen, den Status ihrer Verlustmeldung online einzusehen und nach Eintreffen des Gepäckstücks in Hamburg ihren Koffer am Flughafen abzuholen.

Der Flughafen Düsseldorf sah sich nicht in der Lage, Angaben zum Gepäck zu machen. Ein Sprecher verwies auf die Fluggesellschaften und ihre Abfertiger, die für das Gepäck zuständig seien.

Am Stuttgarter Flughafen lagern zurzeit etwa 160 Gepäckstücke, wie ein Sprecher mitteilte. Im Rekordjahr 2019 seien es zu einem vergleichbaren Zeitpunkt etwa doppelt so viele gewesen.