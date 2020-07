Netz & Strecken Voyage-Air-Start, Lufthansa-Auftstockung, Tuifly-Comeback

Das wöchentliche airliners.de-Netzwerk-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit dem Start der bulgarischen Voyage Air in Erfurt, mehr Lufthansa in Paderborn/Lippstadt und Tuifly ist zurück am Flughafen Nürnberg.