Voyage Air plant Basis in Bremen

Mitten in der Corona Krise ist die bulgarische Airline Voyage Air gestartet. Nun baut die Airline ihr Engagement auf dem deutschen Markt aus und stationiert eine Maschine in Bremen.

Am Flughafen Bremen wird im kommenden Sommer eine zweite Airline eine Basis eröffnen. Die erst in diesem Jahr gestartete bulgarische Airline Voyage Air wird ab Mai eine Boeing 737-500 am Bremer Airport stationieren, wie Voyage-Air-CEO Stefan Ivanov gegenüber airliners.de bestätigte. "Bremen besitzt großes Potenzial" so Ivanov weiter.

Erst in der vergangenen Woche teilte die Airline mit, im kommenden Sommer ihr Angebot ab Bremen auszubauen. Auf dem Flugplan stehen mit Sofia, Burgas und Varna künftig drei Destinationen in Bulgarien. Die Ferienorte Burgas und Varna werden nur im Sommer angeboten. Sofia will die Airline zu einem Ganzjahresziel entwickeln. Alle Routen werden zweimal pro Woche geflogen. Zudem beabsichtigt Voyage Air auch Flüge nach Gran Canaria aufzunehmen, sagt CEO Ivanov.