Vorwurf Greenwashing - Umweltorganisationen verklagen KLM

Umweltorganisationen in den Niederlanden werfen KLM Greenwashing vor. Die Fluggesellschaft vermittle mit ihren Werbekampagnen und Kompensationsprogrammen einen falschen Eindruck davon, wie nachhaltig ihre Flüge seien, heißt es in einer Klage von "Fossielvrij NL" und "Reclame Fossielvrij" gegen die Airline.

Die in den Niederlanden ansässigen NGOs werden von Umweltanwälten der "Client Earth" unterstützt. Sie argumentieren, dass die Werbeaussagen von KLM gegen europäisches Verbraucherrecht verstoßen, berichtet CNBC.

"Das Marketing von KLM gaukelt den Verbrauchern vor, dass ihre Flüge die Klimakrise nicht verschlimmern werden. Aber das ist ein Mythos", sagt Hiske Arts, Kampagnenleiterin bei "Fossielvrij NL". "Wir gehen vor Gericht, um von KLM zu verlangen, dass sie die Wahrheit über ihr von fossilen Brennstoffen abhängiges Produkt sagt."

Klage wegen "Fly Responsibly"-Kampagne

Zentrum der Klage ist die KLM-"Fly Responsibly"-Kampagne. Laut Aktivisten vermittelt diese den Eindruck, KLM verpflichte sich, eine führende Rolle dabei zu übernehmen, eine nachhaltigere Zukunft für die Luftfahrt zu schaffen. Die Kampagne suggeriere, die Airline sei auf dem besten Weg, bis 2050 die CO2-Neutralität zu erreichen.

Das sei allerdings "in hohem Maße irreführend", da KLMs Wachstumspläne den dringend notwendigen Maßnahmen, den Klimawandel einzudämmen, widersprächen, argumentieren die Umweltschützer. Unkontrolliertes Fliegen sei einer der schnellsten Wege, den Planeten aufzuheizen, so Arts. "Die Kunden müssen informiert und vor Behauptungen geschützt werden, die das Gegenteil behaupten."

KLM wurde am Tag der Jahreshauptversammlung der Fluggesellschaft über die Klage informiert. Ein Sprecher bestätigte, dass der Konzern das Schreiben erhalten habe und dessen Inhalt prüfen werde.

Der Fall gilt laut CNBC als eine der ersten Klagen im Zusammenhang mit Umweltwerbung großer Fluggesellschaften und als einer der ersten Fälle, in dem es um Kohlenstoffkompensationen geht. In den vergangenen Monaten gab es demnach bereits eine Reihe bemerkenswerter Siege von Umweltverbänden in Klimaprozessen gegen Unternehmen aus anderen Branchen.

Greenwashing-Klage gegen Green Airlines

In Deutschland gibt es aktuell eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen Green Airlines. Die Verbraucherschützer werfen der virtuellen Airline Greenwashing und "absurde" Klimawerbung vor.

Unternehmen wie Green Airlines würden Werbeaussagen zu angeblicher Klimaneutralität nutzen, um die tatsächlichen Klimabelastungen ihrer Produkte und Dienstleistungen zu kaschieren und sie dennoch als grün zu verkaufen, teilt die Organisation als Begründung mit.

Die Absurdität vermeintlicher Klimaneutralität werde am Phänomen der angeblichen 'Überkompensation' deutlich, gegen die sich die Klage gegen Green Airlines stützt, sagte Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. "Je mehr angeblich 'überkompensierte' Flugreisen stattfinden, umso besser müsste es in dieser Logik fürs Klima sein. Natürlich ist das Gegenteil der Fall."

Auch der Lufthansa-Konzern setzt aktuell mit "#MakeChangeFly" auf eine Nachhaltigkeitskampagne. Damit will Lufthansa eigenen Angaben zufolge informieren, wie sich der Konzern für nachhaltigeres Fliegen einsetzt. Bei mehreren Airlines des Konzerns können Passagiere das CO2 in der Atmosphäre, das sie durch ihren Flug verursachen, gegen einen Aufpreis kompensieren.