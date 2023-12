Neuer Vorstand bei der German Aviation Research Society

Die German Aviation Research Society hat einen neuen Vorstand gewählt. Während der Jahreshauptversammlung in Luxemburg wurde ebenfalls die wissenschaftliche Partnerschaft mit airliners.de betont und verstärkt.

Seit 2020 kooperiert airliners.de mit der German Aviation Research Society e.V. (GARS). Zahlreiche Artikelserien wurden durch diese Kooperation bereits realisiert. Gastbeiträge aus der akademischen Welt und Interviews mit Experten aus dem GARS-Netzwerk haben hochwertige Inhalte geliefert.

Im Rahmen der 11. European Aviation Conference in Luxemburg hat die Jahreshauptversammlung der German Aviation Research Society nun einen neuen Vorstand gewählt.

Prof. Dr. Hans-Martin Niemeier von der Hochschule Bremen, der als Vorsitzender des Vorstandes nach über 20 Jahren an der Spitze des Vereins nicht wieder kandidiert hatte, wurde von der Hauptversammlung verabschiedet. Niemeier wurde der Titel "Honorary Chairman for Life" verliehen. Er wird GARS in dieser Position weiterhin aktiv unterstützen.

Vorstandsmitglied Jörg-Stefan Fritz von der Lufthansa kandidierte ebenfalls nicht mehr für den Vorstand.

Die Hauptversammlung wählte Prof. Dr. Achim Czerny (The Hong Kong Polytechnic University) zum neuen Vorsitzenden des Vorstands. Zum Stellvertreter wurde Prof. Dr. Frank Fichert (Hochschule Worms) gewählt.

Dr. Ane Ripoll-Zarraga (Universitat Autònoma de Barcelona) und Dr. Tolga Ülkü (IU Internationale Hochschule) wurden als neue Mitglieder in den Vorstand gewählt. Dr. Sven Maertens und Wolfgang Grimme vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wurden als Geschäftsführer bestätigt, Sabine Grimme als Schatzmeisterin.

GARS-Treffen in Luxemburg. © GARS { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/12/1000025283-2048x1152-SeYdRk__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© GARS"} } GARS-Treffen in Luxemburg. © GARS

Der neue Vorstandsvorsitzende Czerny sagte: "Ich möchte mich ganz herzlich für das Vertrauen der Mitglieder bedanken. Wir haben ein starkes neues Vorstandsteam. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Besonders möchte ich Prof. Dr. Hans-Martin Niemeier gratulieren. Sein Wirken hat die Luftverkehrsforschung in Deutschland, Europa und weltweit vorangebracht."

GARS plant für 2024 wieder eine Reihe von Veranstaltungen, darunter den Junior Workshop, der im Juni in Antwerpen stattfinden wird. Außerdem sind weitere Webinare geplant. Die viel beachteten Artikelserien in Zusammenarbeit mit airliners.de zu wichtigsten und aktuellen luftfahrtspezifischen Themen werden ebenfalls fortgesetzt.