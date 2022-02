Vorfeld & Terminal E-Flughafenbus in Hamburg, Tarifverhandlungen für Luftsicherheit und Haftung an der Security

Das monatliche airliners.de-Flughafen-Management-Briefing: Vollelektrischer Flughafenbus in Hamburg, Swissport übernimmt für Eurowings in Köln/Bonn und der Bund haftet für verpasste Flüge wegen Problemen an den Sicherheitskontrollen.