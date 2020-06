Auf dem Vorfeld eines Flughafens werden gleichzeitig verschiedene Tätigkeiten durchgeführt, und das auf engstem Raum. Durch den Verkehr aus schweren Bodengeräten, Flug- und Fahrzeugen ist besondere Aufmerksamkeit und Umsicht erforderlich. Außerdem lassen sich äußere Einflüsse wie Verspätung, Dunkelheit und Wetter nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen vollständig beseitigen. Auch eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist deshalb besonders wichtig (siehe Kasten).

Das Vorfeld (Ramp) eines Flughafens umfasst Rollwege und Parkpositionen für Flugzeuge sowie Fahrstraßen und Abstellpositionen für Bodenabfertigungsfahrzeuge. Es unterscheidet sich damit vom Rollfeld eines Flughafens, das die Start- und Landebahnen sowie deren Zu- und Abrollbahnen bezeichnet.

Zur Gefahrenreduzierung sind die Flugbewegungen auf dem Vorfeld von anderem Verkehr weitgehend getrennt. Dort, wo sich Fahrstraßen und Rollwege kreuzen, haben Flugzeuge grundsätzlich Vorrang. Sobald Flugzeuge sich bewegen oder in Bewegung gesetzt werden, müssen sich alle Bodenabfertigungsfahrzeuge außerhalb des Bewegungsbereichs befinden. Dieser Bereich ist durch eine rote Markierungslinie gekennzeichnet.

Die persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Auf dem Vorfeld besteht für alle Mitarbeiter die Verpflichtung, besondere Arbeitskleidung zu tragen. Diese sorgt mit ihrer Leuchtfarbe am Tage für Auffälligkeit, und bei Dunkelheit sorgen reflektierende Streifen dafür, dass man sich visuell deutlich von der Umgebung abhebt und gesehen wird. Wichtig ist auch die Wetterschutzbekleidung. Sie schützt vor niedrigen Temperaturen und Feuchtigkeit. Häufig wird dieser Wetterschutz mit auffälliger Arbeitskleidung kombiniert.

Vor allem in Bereichen der Be- und Entladung von Luftfahrzeugen besteht die Gefahr von Verletzungen, insbesondere Fußverletzungen. Darum müssen bei aktiver Beteiligung an diesen Arbeiten Schutzschuhe getragen werden. Auf der Abfertigungsposition ist eine Vielzahl von Aggregaten und Maschinen in Betrieb. Der dabei verursachte Lärm kann das Gehör dauerhaft schädigen. Deshalb müssen die Arbeiter ständig Gehörschutz tragen.