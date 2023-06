Vorbereitungen für Neom-Planstadt: Erster Volocopter-Flug in Saudi-Arabien

Volocopter hat ein Flugtaxi in Saudi-Arabien abheben lassen. Gemeinsam mit der saudi-arabischen Zivilluftfahrtbehörde GACA will der deutsche Hersteller den eVTOL-Betrieb für die neue Planstadt Neom voranbringen.

Volocopter-Testflug in Saudi Arabien

Saudi-Arabien und Volocopter haben gemeinsam erste Testflüge zur Erprobung elektrischer, senkrecht startender Flugtaxis (eVTOL) für die futuristische Projektregion Neom abgeschlossen.

Die Testflüge wurden durch eine spezielle Fluggenehmigung ermöglicht und dauerten über eine Woche. Die Parteien betonen das Ziel, ein Flugtaxi-Ökosystem in Neom aufzubauen.

In einem Joint Venture zwischen Saudi-Arabien und Volocopter erhält das deutsche Start-up eine Investition von 175 Millionen Euro.

Die "Vision 2030" sieht vor, Saudi-Arabiens wirtschaftliche Abhängigkeit vom Erdöl deutlich zu verringern, die aktuell noch bei 74 Prozent des Inlandsproduktes liegt. Saudi-Arabien will dazu 500 Milliarden Dollar in neue Infrastruktur investieren.

Nicht nur als touristisches Aushängeschild dient vor allem die neue Megastadt Neom. Für die als unabhängige Wirtschaftszone geplante Region ist ein 26.500 Quadratkilometer großes Gebiet vorgesehen – was in etwa der Größe Belgiens entspricht. Hier soll so etwas wie ein neues Silicon Valley im Wüstensand entstehen.

Volocopter arbeitet aktuell daran, die Musterzulassung für sein eVTOL-Modell "VoloCity" zu erhalten und erwartet den Beginn des kommerziellen Betriebs im Jahr 2024 in Paris. Das Unternehmen hat bereits die Serienproduktion des "VoloCity" in seinem Werk in Bruchsal gestartet.