Kurzmeldung Volotea eröffnet Basis am Flughafen Brest-Bretagne in Frankreich

Volotea gibt bekannt, eine Basis am Flughafen Brest-Bretagne eröffnen zu wollen. Die Airline plant, ab April 2024 mit einem Airbus A320 von dem Flughafen aus zu operieren. In Frankreich betreibt die spanische Fluggesellschaft, die Ziele in Europa anfliegt, dann neun Basen, und insgesamt 20 in Europa.