Volocopter testet Vertiport am Flughafen Rom-Fiumicino

Mit dem Flug eines Volocopters ist am Flughafen Rom-Fiumicino ein Test-Vertiport eingeweiht worden. Der deutsche Flugtaxi-Hersteller will bereits in zwei Jahren Touristen von dort ins Stadtzentrum fliegen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

In 20 Minuten vom Flughafen Rom-Fiumicino ins Zentrum der italienischen Hauptstadt: Das deutsche Start-up Volocopter will das im Jahr 2024 anbieten.

Jetzt ist das Unternehmen erstmals testweise mit einem Flugtaxi im Luftraum Italiens geflogen. Man habe den ersten öffentlichen eVTOL-Testflug mit Besatzung in Italien durchgeführt, teilte Volocopter mit.

Gleichzeitig wurde der erste Test-Vertiport des Landes vorgestellt. Passagiere sollen die Flugtaxis zukünftig per Smartphone buchen können um zu Vertiports in der Stadt zu fliegen.

Test-Vertiport auch für größere Flugtaxis ausgelegt

Der jetzt eingeweihte Test-Vertiport am Flughafen wurde in Übereinstimmung mit den "Prototype Technical Specifications for the Design of VFR Vertiports for Operation with Manned VTOL-Capable Aircraft Certified in the Enhanced Category" der Easa entwickelt. Er ist laut Volocopter für verschiedene Arten von Tests sowohl für den Flug- als auch für Bodenprozesse ausgelegt. So sollen unter anderem verschiedene eVTOL-Ladetechnologien wie Schnelladen und auch Batteriewechselmöglichkeiten getestet werden.

Die Testinfrastruktur ist mit einer Fläche von etwa 5500 Quadratmetern recht groß. Sie sei so dimensioniert, dass sie mit den wichtigsten eVTOLs, die in den kommenden Jahren zertifiziert werden, kompatibel ist, heißt es bei Volocopter. Der Vertiport besteht aus einem Endanflug- und Startbereich (FATO) einem Parkplatz, einem überdachten Hangar sowie verschiedenen Räumlichkeiten sowie einem Bereich zum Aufladen der Fluggeräte beziehungsweise ihrer Batterien.

Mit den Testflügen in Rom wollte man erforschen, wie sich der Volocopter im Umfeld des Airports mit laufendem Flugbetrieb verhält, erklärte der für Risiko und Zertifizierung zuständige Vertreter von Volocopter, Oliver Reinhardt.

Das Unternehmen aus Bruchsal in Baden-Württemberg entwickelt elektrische, vertikalstartende Flugtaxis (eVTOL-Flugtaxis) und Lastendrohnen, die später einmal autonom fliegen sollen. Volocopter baut dazu aktuell einen Zweisitzer für "Urban Air Mobility"-Anwendungen, einen Viersitzer für längere Strecken zwischen Städten sowie eine Transportdrohne.

Testflug noch nicht bis in die Stadt

Vor den Augen von Journalisten und Vertretern der Stadt Rom sowie vor Unternehmen hob das weiße Fluggerät mit seinen 18 Motoren und einem Piloten an Bord am Donnerstagvormittag am Flughafen Fiumicino ab und schwebte einige Minuten über dem Landeplatz. Ins historische Zentrum der "Ewigen Stadt" flog das Gefährt aber nicht.

Mit dem Start 2024 würden die Flugtaxis noch vor dem "Heiligen Jahr" 2025 in Rom abheben. Zu den Stadtjubiläumsfeierlichkeiten werden laut des Assessors der Stadt für Mobilität, Eugenio Patanè, rund 40 Millionen Touristen erwartet.

Derzeit erreichen ankommende Passagiere das Stadtzentrum vom rund 30 Kilometer entfernten Flughafen Fiumicino mit dem Zug oder dem Auto und brauchen dafür gut 45 Minuten. Nehmen sie eine direkte Zugverbindung vom Flughafen zum Hauptbahnhof Roma Termini, dauert die Fahrt gut 30 Minuten.

Noch fehlen verschiedene Regularien, bis Passagiere in autonom fliegenden Flugtaxis im Innenstadtbereich unterwegs sein dürfen. Forscher betrachten Flugtaxis allerdings ohnehin eher nicht als neues Massentransportmittel. Signifikant höhere Transportkosten bei geringen Zeitvorteilen im Vergleich zu existierenden Verkehrsmitteln sowie der fehlender Platz für genügend große Vertiports in den Innenstadtbereichen limitieren die Marktpotenziale.