Volocopter und Swiss Aviation Software (Swiss AS) haben einen mehrjährigen Vertrag über das weltweite Management der eVTOL-Flotte von Volocopter geschlossen. Die Wartungssoftware Amos der Schweizer wird eingesetzt, um die kontinuierliche Lufttüchtigkeit der Flotte sicherzustellen und dient als Schnittstelle zum digitalen Betriebssystem "VoloIQ", wie Swiss AS mitteilt. Volocopter will 2024 den kommerziellen Betrieb in Europa aufnehmen.