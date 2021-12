Die neue, saudi-arabische Stadt Neom hat zehn Passagier- und fünf Schwerlastdrohnen von Volocopter bestellt, die in der Stadt in den nächsten zwei bis drei Jahren Menschen und Güter befördern sollen, wie Volocopter mitteilte. In der futuristischen Stadt Neom soll ein Mobilitätsnetzwerk mit Flugtaxis und Lastdrohnen entstehen.