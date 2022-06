Volocopter lässt "Voloconnect"-Prototypen erstmals abheben

Mit dem "Voloconnect" hat Volocopter ein neues Fluggerät vorgestellt. Der Viersitzer wird elektrisch angetrieben und soll bis zu 100 Kilometer weit fliegen können. Das Unternehmen strebt die Zulassung des neuen Flugtaxis bis 2026 an.

Das Flugzeug verfügt über sechs Rotoren, die es ihm ermöglichen, senkrecht zu starten und zu landen. Anders als die bisherigen Volocopter hat "Voloconnect" zudem zwei elektrische Triebwerke, die im Reiseflug höhere Geschwindigkeiten ermöglichen. Bewegliche Tilt-Elemente wie etwa beim Liliumjet seien für den Übergang vom Schwebe- in den Reiseflug und zurück bei diesem Konzept nicht notwendig.

Mit dem "Lift and Push" genannten Konzept will Volocopter aus dem "Urban Air Mobility"-Konzept des ursprünglichen Volocopters eine über Stadtgrenzen hinausgehende Konnektivität anbieten können. Mit aktueller Batterietechnik sollen Reichweiten von rund 100 Kilometern möglich sein. Die Reisegeschwindigkeit gibt Volocopter mit 180 Kilometern pro Stunde an, die Höchstgeschwindigkeit soll bei 250 Kilometern pro Stunde liegen.

Auf dem UP Summit gab Volocopter bekannt, dass "Voloconnect" die Antwort auf die Verbindung von Vororten mit Städten sei. Der bisherige Volocopter wird als "Volocity" für kürzere Strecken mit Passagieren weiterverfolgt. Zudem gibt es die "Volodrone" für den Transport von Lasten. Alle drei Volocopter sind in die Infrastruktur der digitalen Plattform "VoloIQ" integriert.

Aktuell arbeitet Volocopter beim "Voloconnect" an Prototypen und testet sie bereits. Die Erstflüge fanden mit einem Modell in kleinerem Maßstab statt. Ein Prototyp in Originalgröße soll aber bald an den Start gehen, 2023 sollen erste Testflüge im urbanen Raum stattfinden. Im Moment ist dabei noch unklar, ob "Voloconnect" autonom oder mit einem Piloten fliegen wird. Ausgelegt ist der neue Volocopter für den autonomen Betrieb, erlaubt ist das aber noch nicht.