Volga-Dnepr zieht alle An-124 aus dem Verkehr

Die Fracht-Airline Volga-Dnepr zieht alle zehn Antonow An-124 in ihrer Flotte aus dem Verkehr, schreibt "The Loadstar". Grund ist ein ernster Zwischenfall mit einem "Uncontained Engine Failure" am 13. November. Wann die Maschinen wieder abheben können, ist derzeit unklar.