Kaum Visaanträge von Hilfskräften für Flughäfen in Deutschland gestellt

Um ein Sommerchaos an den Flughäfen in Deutschland zu verhindern, sollten bis zu 2000 türkische Arbeitskräfte aushelfen. Die Resonsanz ist mehr als bescheiden. Die Union will die Probleme anders lösen.

Rund 90 Menschen aus dem Ausland haben bislang ein Visum beantragt, um als Hilfskräfte an deutschen Flughäfen arbeiten zu können. "Nach unseren Erkenntnissen wurden in diesem Zusammenhang bisher 91 Visaanträge an den Auslandsvertretungen gestellt", sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Samstag.

"Wie viele Antragsteller respektive türkische Hilfskräfte tatsächlich von ihrem Visum Gebrauch gemacht haben und eingereist sind, entzieht sich unserer Kenntnis." Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet.

Nach teils chaotischen Zuständen an deutschen Flughäfen im Frühsommer hatte die Bundesregierung die Möglichkeit geschaffen, Aushilfskräfte aus Drittstaaten zu rekrutieren. Dafür wurde pauschal auf die Überprüfung verzichtet, ob es für diese Jobs auch Bewerber aus dem Inland geben könnte.

An der Übereinkunft waren die Ministerien für Verkehr, Inneres und Soziales beteiligt. Die Branchenverbände hatten darauf gedrängt, 2000 Aushilfen aus der Türkei zu erleichterten Bedingungen etwa für die Gepäckdienste anheuern zu dürfen. Das Programm wurde zunächst bis Anfang November befristet.

Union mit eigenen Plänen

Die Union aus CDU und CSU hatte in der vergangenen Woche eigene Pläne ins Spiel gebracht, wie die Situation an den Flughäfen verbessert werden könnte. Unter anderem regt die Fraktion an, "gezielt geeignete arbeitsfähige Bezieher von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch für einfache Beschäftigungen im Flughafenbereich, insbesondere für den Transport von Gepäckstücken zu gewinnen und diese beim Erwerb der notwendigen Voraussetzungen wie der Zuverlässigkeitsüberprüfung zu unterstützen."

Daneben fordert die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, dass die Bundesregierung für konkrete Maßnahmen zur Eindämmung der seit 2020 stark gestiegenen Kosten für die Luftsicherheitskontrollen ergreife und dafür sorgen müsse, dass die in vielen EU-Staaten und am Flughafen München erprobte Computertomographie-Technik flächendeckend an allen Flughäfen eingesetzt wird, an denen die Bundespolizei für die Passagier- und Gepäckkontrolle zuständig ist.

Im vergangenem Sommer kam es aufgrund von massivem Personalmangel zu langen Warteschlangen und Gepäckberge an den Flughäfen in Deutschland. Auch im Herbst kam es vereinzelt zu langen Wartezeiten.