Virgin Atlantic steht vor Rettung

Die Gläubiger von Virgin Atlantic haben dem 1,2 Milliarden Pfund (rund 1,34 Milliarden Euro) schweren Rettungspaket zugestimmt, berichtet "The Independent". Mit dem Geld will die Airline ihre Basis in London-Gatwick schließen und 3.150 Arbeitsplätze abbauen.