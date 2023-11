Virgin Atlantic plant Transatlantikflug mit 100-prozentigem SAF

Virgin Atlantic will Ende November einen Flug von London nach New York durchführen, bei welchem die eingesetzte Boeing 787 zu 100 Prozent mit nachhaltigem Flugtreibstoff, SAF, betrieben wird. Damit will die Airline die Notwendigkeit der Dekarbonisierung hervorheben.