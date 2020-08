Virgin Atlantic beantragt Insolvenz in den USA

Virgin Atlantic hat in den USA um Gläubigerschutz gebeten. Mit dem jetzt in New York eingereichten Antrag nach Kapitel 15 des US-Insolvenzrechts solle die Restrukturierung der Gesellschaft in Großbritannien ermöglicht werden, teilte das Unternehmen mit. Die Airline hatte sich zuvor vergeblich um Finanzhilfen der britischen Regierung bemüht.