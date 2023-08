Kurzmeldung Vierwöchige Pistensperrung am Hamburger Flughafen

Am Mittwoch sind die geplanten Sanierungsarbeiten am Hamburger Flughafen gestartet. Bis zum 27. September wird die oberste Deckschicht der Piste 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) renoviert. Starts und Landungen erfolgen in dieser Zeit über die Bahn 05/23 (Niendorf/Langenhorn), teilt der Flughafen mit.