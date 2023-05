Vielversprechende Quartalszahlen bei Air France-KLM

Air France-KLM hat am Freitag für das erste Quartal einen über den Erwartungen liegenden Umsatz und einen soliden Cashflow bekannt gegeben. Das Unternehmen habe dabei von der weltweiten Erholung des Luftverkehrs und dem starken Verkauf von Sommertickets profitiert.

Der Umsatz der Fluggesellschaft stieg im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 6,33 Milliarden Euro und lag damit knapp über den 6,30 Milliarden Euro, die von den befragten Analysten im Durchschnitt erwartet worden waren.

Air France-KLM erklärte, aktuell keine Inflationsauswirkungen zu spüren und verwies auf Ticketverkäufe von mehr als 1,5 Milliarden Euro im ersten Quartal sowie eine starke Nachfrage im gesamten Streckennetz. Dennoch hat die Fluggesellschaft ihre Kapazitätsprognose für das Gesamtjahr 2023 auf rund 95 Prozent gesenkt, nachdem sie zuvor von einer Auslastung zwischen 95 und 100 Prozent ausgegangen war.

Personalmangel und Streiks machen sich bemerkbar

Die reduzierten Kapazitätsprognosen seien laut Unternehmen auf Personalmangel, insbesondere bei den Piloten, zurückzuführen, aber hätten nichts mit mangelnder Nachfrage zu tun. Seit letztem Jahr haben Streiks und Personalmangel die europäischen Airlines gezwungen, Tausende von Flügen zu streichen, um lange Warteschlangen an den großen Flughäfen zu vermeiden.

Air France-KLM erklärte, die Auswirkungen der Streiks bei der französischen Flugsicherung seien begrenzt gewesen und hätten sich auf einen Betrag in Millionenhöhe belaufen, der geringer gewesen sei als bei früheren Streiks. Letzten Monat gab der französische Flughafenbetreiber ADP bekannt, dass er zwischen Januar und März etwa 470.000 Passagiere wegen der Streiks gegen die Rentenreform des französischen Präsidenten Emmanuel Macron verloren habe.

Air France will wieder auf Vorkrisenniveau

Das Betriebsergebnis von Transavia, der Billigflugtochter von Air France-KLM, sei im ersten Quartal durch Streiks der Fluglotsen in Frankreich und am Boden gebliebene Flugzeuge in den Niederlanden sowie durch höhere Treibstoffpreise belastet worden, teilte die Gruppe mit. Auf Konzernebene verringerte sich der operative Quartalsverlust auf 304 Millionen Euro, lag aber über dem Verlust von 282 Millionen Euro, den die vom Unternehmen befragten Analysten im Durchschnitt erwartet hatten.

Air France will bis zum Sommer das Vorkrisenniveau von 2019 erreichen. Die Airline plant bis zu 835 tägliche Flüge zu 191 Zielen in 89 Ländern. Darunter 85 Fernziele, sowie 106 Destinationen innerhalb Europas, wie Air France mitteilt.