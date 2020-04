Vertrieb & Marketing Vielflieger-Anpassungen, Regierungs-Charter, Gutschein-Debatte

Das wöchentliche airliners.de-Vertriebs-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit Änderungen bei den Vielflieger-Programmen der Golf-Airlines, neuen Charterflügen im Auftrag der Regierung und der Gutschein-debatte um Corona-Erstattungen.

Die neue "Q-Suite" in der Business Clas von Qatar Airways. © Qatar Airways

Airline-Marketing

"Privilege Club"-Mitglieder bei Qatar Airways können ihren aktuellen Status in der Corona-Krise für zwölf Monate verlängern. Auch das Wiederherstellen ist möglich, die die Airline mitteilte. Die Regelung gilt für Mitgliedschaften, die vor dem 31. Januar 2021 auslaufen.

Emirates hat Corona-Anpassungen für das Vielfliegerprogramm Skywards bekanntgegeben. So wird der Status von Silver-, Gold- und Platinum-Mitgliedern, die ab März ablaufen würden, automatisch bis zum 31. Dezember verlängert.

Emirates nimmt ab dem 6. April den Passagierflugbetrieb wieder auf und fliegt von Dubai nach Brüssel, Frankfurt, London-Heathrow, Paris und Zürich. Der reduzierte Corona-Flugplan sieht den Airline-Angaben zufolge vier wöchentliche Rotationen nach London sowie jeweils drei zu den anderen Zielen vor. Zum Einsatz kommen Boeing 777-300ER.

Die Bundesregierung hat Ausnahmen von den Corona-Einreisebeschränkungen für Erntehelfer beschlossen und zahlreiche Bedingungen festgelegt. So dürfen die Arbeiter nur in Gruppen und nur per Flugzeug einreisen.

Bei der Rückholung von im Ausland gestrandeten Urlaubern wollen die EU-Staaten künftig enger zusammenarbeiten. Man habe sich darauf verständigt, "dass wir die Daten und die Flüge, die wir buchen, noch enger miteinander abstimmen", sagte Bundesaußenminister Heiko Maaß.

Der weltweite Passagierluftverkehr ist wegen der Corona-Krise bereits im Februar stark zurückgegangen. Das sei der schärfste Einbruch seit den Terroranschlägen in New York und Washington 2001 gewesen, teilte die Iata jetzt mit.

In der Corona-Krise liegen bei den Eurowings-Partner-Airlines Germanwings, Brussels Airlines und Sunexpress Deutschland die Nerven blank. Denn Lufthansa will Eurowings auf ein AOC verschlanken. Das betrifft laut Gewerkschaften auch die Langstrecken.

Das Innenministerium soll die Übernahme die scharfen Einreisebedingungen in der Corona-Krise an den europäischen Binnengrenzen auf die Flughäfen planen. Das würde Zurückweisungen oder eine Quarantänepflicht nach sich ziehen.

Passagiere dürfen ihre Flugtickets nicht eigenmächtig aufwerten, nur weil ihre Sitzplatzreservierung nicht berücksichtigt ist. Das hat das Amtsgericht Frankfurt im Fall einer dreiköpfigen Familie entschieden, die im Herbst 2018 mit der Lufthansa nach Tansania fliegen wollte.

Gutschein-Debatte

Die EU-Staaten beraten derzeit, wie wesentliche Fluggastrechte während der Corona-Pandemie geregelt werden. Dabei geht es um die Frage, ob Fluggesellschaften Gutscheine ausgeben können oder den Preis zurückerstatten müssen.

Die Bundesregierung hat dabei einen Vorschlag für eine Gutscheinlösung bei Flugstreichungen durch die Corona-Krise präsentiert. In einem Interview stellt EU-Verkehrskommissarin Adina Valean aber klar: Bislang sind Gutscheine nur bei Zustimmung des Kunden legal.

Die EU rät dagegen Kunden von Airlines und Reiseveranstaltern, in der Corona-Krise Gutscheine statt Bargeld-Erstattungen zu akzeptieren. Die Mitgliedstaaten sollen für den Werterhalt auch bei Insolvenzen garantieren. Der gesetzliche Anspruch auf Kostenerstattung bleibe aber.

Verschiedene EU-Staaten stützten ihre Reisebüros und Reiseveranstalter bereits durch eine Gutschein-Regelung, berichtet der Deutsche Reisverband (DRV) und fordert erneut eine ähnliche Lösung hierzulande. In Frankreich habe diese bereits Gesetzeskraft. "Viele EU-Staaten sind uns hier ein großes Stück voraus. Der Politik in Deutschland empfehle ich dringend einen Blick über den Tellerrand", so DRV-Präsident Norbert Fiebig.

Mittelständische Reiseveranstalter befürchten dagegen eine Insolvenzwelle, sollten die Fluggesellschaften weiter versuchen, annullierte Flüge mittels Gutscheinen zu erstatten, schreibt "Reise vor 9". Erste Forderungen nach einer Sammelklage würden nun erhoben.

Ab sofort sind derweil bei Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines sämtliche Tickets und Tarife kostenlos umbuchbar. Für die Nordamerikastrecken erfolgt die Umstellung am 8. Mai. Eine Umbuchung aufgrund der Corona-Krise mit Reisedatum bis Ende 2020 wird weiterhin mit einem Discount von 50 Euro bedacht.