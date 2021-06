United Airlines will ab Anfang des kommenden Jahrzehnts bis zu 50 Überschallflugzeuge im Passagierliniendienst betreiben. 15 Absichtserklärungen und 35 Optionen hat die US-Fluggesellschaft dazu nun für das neue Überschall-Passagierflugzeug Overture bekannt gegeben.

Damit ist United nicht der erste Kunde. Zuvor hatten bereits Japan Airlines für 20 und auch Virgin Atlantic Anzahlungen für zehn Optionen bei Boom geleistet. Was wollen die Fluggesellschaften mit so vielen Überschallflugzeugen?

Ein Gespräch mit dem deutschen Überschallexperten Dr. Bernd Liebhardt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über den Markt und die Beschränkungen für kommerzielle Supersonic-Passagierflüge jenseits der Schallmauer.

Video-Kapitel

0:00 Begrüßung

0:25 Was ist die Boom "Overture"?

1:30 Warum Überschallflüge über Land verboten sind

2:50 Was ist der Markt für Überschallflugzeuge?

4:00 Aerion-Ansatz für Transschall-Businessjet ohne Knall gescheitert

6:50 Vergleich Overture - Concorde

7:45 Strecke "San Francisco - Tokio", Reichweite, Zwischenlandung, Zeitverschiebung

12:20 Pazifik vs. Atlantik, Änderungen im Vergleich zur Concorde-Ära

14:20 Wer fliegt Überschall und was soll das kosten?

17:40 Ist Prestigefliegerei ein ausreichend großes Marktsegment?

21:30 Das Problem mit dem Fluglärm bei Start und Landung

24:50 Zusammenfassung



Mehr zum Thema "Marktmöglichkeiten für Überschall-Passagierverkehre" lesen Sie mit airliners+ in unserem ausführlichen Hintergrund-Artikel zu diesem Video: