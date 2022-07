Die EU bringt dieser Tage die Umweltgesetzgebung in Sachen Luftverkehr auf den Weg. Im Rahmen des EU-Klimapakets "Fit for 55" sollen mit der Verordnung "ReFuel EU Aviation" Regelungen für eine nachhaltigere Luftfahrt geschaffen werden, die stark auf den Einsatz von Sustainable Aviation Fuel setzen. SAF spielt in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Nachhaltigkeit der Luftfahrt.

Neste fordert ambitionierte Pläne der Politik zur Einführung von nachhaltigen Flugtreibstoffen (SAF). Das sagte Thorsten Lange, Executive Vice President, Renewable Aviation airliners.de in einem Video-Interview auf der ILA 2022.

Damit neben Neste noch mehr Unternehmen in die synthetische Produktion von nachhaltigem Kerosin investieren, fehlen laut Lange noch die richtigen regulatorischen Rahmenbedingungen auf der Nachfrageseite.

Die von der EU-Kommission vorgesehenen Quoten für die SAF-Beimischung bezeichnet der Hersteller von erneuerbaren Kraftstoffen daher als zu gering.

Neste: Mehr Vertrauen in die Industrie nötig

"ReFuel EU Aviation" sieht einen Start mit einer Beimischung von zwei Prozent im Jahr 2025 vor, sagt Lange. In Relation zu den von der Luftfahrt dann benötigten 50 Millionen Tonnen entspräche dies der einen Million Tonnen, die Neste allein zur Verfügung stellen könne.

Nichtsdestotrotz sei die Politik aber auf dem richtigen Weg, so Lange. "Ich glaube, ein bisschen mehr Vertrauen in das, was die Industrie kann, wenn die Rahmenbedingungen da sind, würde extrem helfen."

Schauen Sie sich hier das komplette Interview als vierminütiges Video an:

Neste fordert mehr Flexibilität bei Rohstoffen

Zu den Rahmenbedingungen hat der finnische SAF-Spezialist dann auch gleich Wünsche parat. Auf der Rohstoffseite gebe es momentan noch eine hohe Volatilität, die hohe Kosten verursache. Hier fordert Lange eine breitere Palette an Rohstoffen, aus denen als nachhaltig eingestuftes SAF hergestellt werden darf.