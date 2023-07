Verzögerungen nach Klima-Störaktionen in Hamburg und Düsseldorf

Mitglieder der "Letzten Generation" haben am Donnerstag Blockadeaktionen an den Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf durchgeführt. Der Flugbetrieb wurde am Morgen nur kurzzeitig eingestellt, wie die Betreibergesellschaften mitteilten.

Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am frühen Donnerstagmorgen Blockaden an den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg begonnen.

Rund ein Dutzend Flüge sind am Hamburger Flughafen am Donnerstagmorgen bereits gestrichen worden, weil sich acht Klimaaktivisten nahe der Start- und Landebahnen festgeklebt hatten.

Die Aktivisten verschafften sich den Angaben nach über den Sicherheitszaun Zugang zu den Flughafengeländen. In Hamburg seien insgesamt neun Protestler mit dem Fahrrad auf die Rollbahn gelangt.

Um 9:50 Uhr konnte der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden. 17 Ankünfte und 19 Abflüge wurden gestrichen. Zehn ankommende Flugzeuge wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet, teilte der Flughafen mit. Man gehe aber davon aus, dass es den ganzen Tag zu Verzögerungen kommen werde. Am ersten Ferientag in Hamburg wurden am Airport eigentlich 50.000 Passagiere und 330 Starts und Landungen erwartet.

Am Flughafen Düsseldorf sei ebenfalls ein Zaun durchtrennt worden, um zu Fuß auf das Vorfeld des Flugplatzes zu gelangen, wodurch die Fahrt der Flugzeuge zur Startbahn blockiert wurde.

Sieben Menschen hatten sich auf dem Vorfeld festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben des Airports wurde der Flugverkehr "zeitweise eingestellt". Laut Webseite wurden mehrere Ankunftsflüge zum Flughafen Köln/Bonn umgeleitet, Abflüge verspäteten sich. Gegen 7:30 Uhr sei die Nordbahn wieder freigegeben worden.

Die "Letzte Generation" erklärte, mit den Aktionen "gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise" zu protestieren.

Reaktionen aus Politik und Branche

"Es ist nicht hinnehmbar, wenn die Sicherheit des Luftverkehrs gefährdet wird", sagte der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel. "Schwerere Eingriffe in den Luftverkehr werden zurecht strafrechtlich verfolgt."

Scharfe Kritik an den Aktionen kam von Bundesverkehrsminister Volker Wissing. "Diese gefährlichen Eingriffe in den Verkehr müssen ein Ende haben. Was die "Letzte Generation" betreibt, ist kein Klimaschutz sondern Kriminalität", sagte der FDP-Politiker dem Nachrichtenportal "t-online". Dem Klimaschutz selbst erwiesen die Demonstranten einen Bärendienst. "Wer anderen den verdienten und lange ersehnten Jahresurlaub vermiest, trägt zur Spaltung unserer Gesellschaft bei", so Wissing weiter. Der Rechtsstaat müsse hier hart durchgreifen.

Ähnlich äußerte sich auch Wissings Parteikollege Justizminister Marco Buschmann. "Viele Menschen freuen sich auf ihren verdienten Urlaub. Wenn @AufstandLastGen ihnen diese Freude nimmt, untergräbt sie die Akzeptanz für mehr Klimaschutz", schrieb Buschmann bei Twitter. Die "Blockierer" müssten mit strafrechtlichen Folgen sowie gegebenenfalls auch "mit millionenschweren Schadenersatzforderungen" rechnen.

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat die Protestaktion der Klimaaktivisten am Hamburger Flughafen als schweren Eingriff in die Flugsicherheit kritisiert. Zudem hätten viele Familien sich auf den Ferienbeginn gefreut, sagte die für den Airport zuständige Senatorin am Donnerstag. "Für diese sind die Folgen der Aktion sehr bitter."

"Protest darf sein, aber auf Flughafen-Rollbahnen ist er nicht nur gefährlich für die Protestierenden selbst, sondern auch ein schwerer Eingriff in die Flugsicherheit", sagte Leonhard.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) kritisierte die Protestaktionen. "Diese Klima-Chaoten sind keine Aktivisten, sondern Kriminelle", sagte Reul in Düsseldorf. "Flugzeuge, die die Landung abbrechen müssen, Familien, denen man den Start in den Urlaub verderben will – das hat rein gar nichts mit legitimen Protest zu tun. Wer da mitmacht muss wissen: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr und Nötigung sind Straftaten."