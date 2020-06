Das monatliche airliners.de-Flughafen-Management- Briefing : Am Flughafen LaGuardia eröffnet ein Terminal mit viel Kunst am Bau, der Endausbau von Terminal 3 in Frankfurt verzögert sich und in Düsseldorf wechselt der Sicherheitsdienstleister.

Infrastruktur

Mit einem Kunstwerk der in Pforzheim geborenen Künstlerin Sabine Hornig hat am Samstag in New York ein neues Terminal am Flughafen LaGuardia den Betrieb aufgenommen. Die Fenstergestaltung ist nur eines von zahlreichen Kunstobjekten am Flughafen. Weiterlesen

Bisher betonte Fraport immer, dass die Corona-Krise keine Auswirkungen auf den Bau des Terminal 3 haben würde. Nun bestätigt der Konzern, dass sich einige Abschnitte verzögern. Die Inbetriebnahme ist aber weiter für Sommer 2022 angepeilt. Weiterlesen

Die Öffnung des Hauptstadtflughafens BER bringt nach einer Studie eine so große Nachfrage nach Gewerbeansiedlungen im Umfeld mit sich, dass die Flächen dafür nicht reichen werden. Weiterlesen

Der Rohbau des ersten Bürogebäudes am neuen Flughafen BER ist schon fertiggestellt, schreibt "facility-manager.de". Zu Beginn des vierten Quartals 2021 sollen die ersten Büro- und Gewerbemietflächen im Business Park Berlin voraussichtlich bezugsfertig sein.