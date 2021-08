Verwirrungen um neue italienische Fluggesellschaft Ita

Erst zwei Flugzeuge, noch keine Webseite und Tickets nicht buchbar: Ita ist die Nachfolgegesellschaft der Alitalia und soll eigentlich bereits Mitte Oktober startklar sein, doch noch gibt es Berichten zufolge bei der Umstellung in Italien viel Chaos.

Alitalia-Maschinen stehen am Flughafen "Leonardo da Vinci" in Rom.

In Italien läuft es rund um Ita - der Nachfolgegesellschaft der insolventen Alitalia - alles andere als rund. Einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung zufolge hat Italia Trasporto Aereo (Ita) erst zwei Flugzeuge in ihren Reihen, dabei soll Alitalia bereits am 14. Oktober den Betrieb einstellen. Erst kürzlich hatte die staatliche Ita die Flugbetriebslizenz gemäß EU-Bestimmungen erhalten.

Auch Tickets von der bereits im Herbst 2020 gegründeten Ita, die eigentlich am 15. Oktober an den Start gehen soll, sind im Internet noch nicht auffindbar, eine Ita-Webseite ist nicht existent. Dabei sollte der Verkauf schon in der vergangenen Woche beginnen, zumindest ist seitdem die Lizenz dazu verfügbar.

Zumindest hat Alitalia den Verkauf von Tickets für Flüge nach dem 14. Oktober zwischenzeitlich eingestellt. Zuvor gab es Berichte, dass Alitalia noch weit nach dem Termin ihrer Einstellung Flugscheine verkauft.

Verantwortlich für den unruhigen Übergang soll die Ferienzeit sein und das daher verwaiste italienische Wirtschaftsministerium. Laut dem NZZ-Bericht soll es noch keine verbindliche Anweisung des zuständigen Ministeriums geben, die regelt, wann der Flugbetrieb von Alitalia faktisch eingestellt werden soll.

Das sei in Ferienzeiten offenkundig äußerst schwierig, da der Minister unabkömmlich sei, der zuständige höchste Beamte im Home-Office und überdies der Chefjurist Ferien machen würde, schreibt die NZZ. Angeblich fühlen sich die bei Alitalia zuständigen Kommissare nicht kompetent genug, um die finale Maßnahme selbst vorzunehmen.

Laut CH-Aviation hat Ita erst einen Airbus A330 von Alitalia offiziell eingeflottet. Diese steht den Angaben nach in Rom. So steht man heute noch immer fast ohne Flugzeuge da und auch ohne Personal. Der Betrieb der Ita soll sich dann aber auf Mailand Linate konzentrieren. Neben dem Airbus 330 und einem weiteren Flugzeug sollen demnächst weitere 50 Maschinen zur Ita-Flotte hinzukommen. Samt Slots sollen diese von Alitalia übernommen werden.