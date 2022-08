Touristen mit Mundschutz am Flughafen.

Marketing

Die Zahl der Buchungen liegt bei Tui auf rund 90 Prozent des Vorkrisenniveaus. Das stimmt den Reisekonzern optimistisch, dieses Jahr nach zwei verlustreichen Jahren wieder einen operativen Gewinn erzielen zu können. Weiterlesen

Die Nachfrage nach Urlaubsreisen ist groß nach den Pandemiejahren mit teils starken Reisebeschränkungen – gut für die Reisebüros und Tourismusunternehmen. Ganz ungetrübt ist die Freude der Veranstalter allerdings nicht. Weiterlesen

Der Lufthansa-Vorstand geht davon aus, die schlimmste Zeit des Flugchaos im Sommer hinter sich gebracht zu haben. Herausforderungen gebe es dennoch. Der Konzern will nun das Callcenter-Personal verdreifachen. Weiterlesen

Die deutschen Reiseagenturen sind empört über den Bonus, den Lufthansa den Reisebüros als Entschädigung für den Mehraufwand durch die vielen ausgefallenen Flüge zugesagt hat, wie das "Handelsblatt" berichtet. Der Bonus liegt bei gerade einmal einem Euro pro verkauftem Ticket – den Mehraufwand entschädige das bei Weitem nicht, so die Agenturen.

Bei Flugausfällen und Verspätungen von mehr als drei Stunden haben Passagiere nach EU-Recht Anspruch auf Entschädigungen bis zu 600 Euro. Das ist den Airlines schon lange ein Dorn im Auge. Nun befasst sich die EU erneut mit den Regelungen. Verbraucherschützer fürchten mögliche Anpassungen. Weiterlesen

Der Flughafen Amsterdam Schiphol will Fluggäste, die zwischen dem 23. April und 11. August wegen langer Wartezeiten ihren Flug verpasst haben, entschädigen. Der Flughafen sei "untröstlich", dass manche Reisende ihren Flug verpassten. Weiterlesen

Michael O'Leary © DPA / Eva Manhart

Der Chef der Billigairline Ryanair sieht angesichts der hohen Treibstoffpreise das Ende der extremen Billigtickets gekommen. Ein Zehn-Euro-Ticket werde es in Zukunft nicht mehr geben, so O'Leary. Weiterlesen

Der Flughafen Frankfurt beendet vorzeitig eine Werbekampagne, die für Kritik gesorgt hatte. Wie der Münchner "Merkur" berichtet, warb China am Flughafen für eine "neue Ära" in der vor 25 Jahren als Sonderverwaltungszone zu China eingegliederte Metropole Hongkong. Die politische Tragweite der Werbekampagne sei "nicht ausreichend geprüft" worden, so Betreiber Fraport.

Der Flugticketgroßhändler und IT-Entwickler Aerticket hat den belgischen Wettbewerber und Consolidator Skyways von der in den Niederlanden ansässigen Airtrade Holdings BV übernommen, wie Aerticket bekannt gibt. Mit der Übernahme will Aerticket in den belgischen Markt einsteigen.

Neu in den Buchungsmasken

Ryanair will im kommenden Winter zwei neue Ziele ab Karlsruhe/Baden-Baden ansteuern: jeden Freitag Agadir im Süden Marokkos und jeweils am Freitag und Sonntag Mailand-Bergamo. Zudem will die Airline die wöchentlichen Frequenzen nach Alicante auf vier erhöhen, wie der Airport mitteilt.

Ryanair plant, Nürnberg ab dem 30. Oktober mit Sevilla zu verbinden, wie der Airport mitteilt. Freitags und sonntags sollen die Flüge stattfinden. Zudem will der Billigflieger im Winter auch die bisherigen Sommerziele Alicante, Málaga und Valencia anfliegen.

Für den kommenden Winter baut Lufthansa Cargo laut Mitteilung ihr Langstreckennetz aus. Via Mumbai will die Frachtairline Hanoi ab Frankfurt ins Programm nehmen. Zudem will Lufthansa Cargo die wöchentlichen Frequenzen nach Seoul via Kansai, Hongkong, Mexiko-Stadt und Chicago erhöhen. Möglich macht das eine weitere Boeing 777F.