Marketing

Swiss stoppt das umstrittene neue Service-Konzept in der Business Class, berichtet "aero.de". Das Konzept sah vor, dass das Kabinenpersonal analog zur First Class eine bestimmte Anzahl an Business-Class-Passagieren persönlich bedienen sollte. Dagegen formierte sich schnell Widerstand unter der Belegschaft. Die Airline will das Konzept nun überarbeiten.

Vueling passt die Gepäckbestimmungen an. Im Basistarif darf ab dem 23. November nur noch ein Handgepäckstück in der Kabine kostenfrei mitgenommen werden, das unter den Vordersitz passt. Größere Handgepäckstücke können hinzugebucht werden, berichtet "about travel".

Tourismus

FTI verkauft keine Urlaubspakete mehr mit Ryanair-Flügen, schreibt die "FVW". Grund sind laut FTI technische Probleme. In der Vergangenheit hatte bereits Schauinsland Ryanair-Flüge aus dem Programm genommen.

Die Buchungsplattform Booking.com möchte nicht mehr nur Unterkünfte anbieten, sondern den gesamten Weg zum Reiseziel und wieder zurück mit Angeboten abdecken. Zudem will die Plattform klimafreundliche Reiseoptionen anbieten.

Streckenankündigungen

Im kommenden Sommer wird Condor vier Mittelstreckenverbindungen ab Wien anbieten. Angeflogen werden Mallorca, Heraklion, Kos sowie Rhodos. Laut einer Sprecherin habe Condor gute Erfahrungen mit dem Start in Zürich gemacht. Nun wolle man das Angebot auch auf Wien ausdehnen. Condor arbeitet diesbezüglich eng mit verschiedenen Reiseveranstaltern zusammen.

Corendon Airlines hat angekündigt, einmal pro Woche den Flughafen Paderborn-Lippstadt mit Hurghada zu verbinden. Die Route wird vom 13. Februar bis zum 24. April angeboten, gab der Airport bekannt. Eingesetzt wird eine Boing 737-800.

Flybair startet in diesem Winter wieder Pop-Up-Destinationen ab Bern. Laut Mitteilung werden Gran Canaria und Marrakesch angeboten. Die Flüge werden von Helvetic Airways mit einer Embraer E195-E2 durchgeführt.

Green Airlines wird auch im kommenden Jahr Paderborn mit Sylt verbinden. Geflogen wird wieder freitags und sonntags, teilt der virtuelle Carrier mit. Neben Paderborn und Sylt will Green Airlines im kommenden Jahr 16 weitere Linienflüge in ihr Programm aufnehmen.

Die isländische Airline Play hat angekündigt, ab kommenden Juni Reykjavik mit Stuttgart zu verbinden. Geplant sind zwei Umläufe pro Woche, teilte die Airline mit. Stuttgart wird nach Berlin die zweite Destination in Deutschland.