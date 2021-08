Jour fixe auf airliners.de: Immer montags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrs-Marketing und Vertrieb. Nichts verpassen: Das "Vertrieb & Marketing"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Tourismus

Als Netzwerk-Airline war Qatar Airways bis zur Corona-Krise stark im Geschäftsreiseverkehr aktiv. Nun will sich der Golf-Carrier mit Blick auf den sich schneller erholenden Leisure-Markt stärker der Tourismusbranche zuwenden, schreibt "Touristik Aktuell".

Der Sommerurlaub in Europa neigt sich langsam dem Ende zu, dennoch verreisen noch viele Menschen. Welche Bestimmungen in den einzelnen Ländern zu beachten sind, zeigt dieser Überblick. Weiterlesen

Kreta, Rhodos, Mykonos, Kos und weitere. Viele Griechische Inseln sind vom Robert-Koch-Institut zu Hochrisikogebieten hochgestuft worden. Ungeimpfte müssen damit seit Dienstag nach der Rückkehr in Quarantäne, erklärt das RKI. Gleiches gilt für das Kosovo sowie die irischen Regionen Border und West.

Der US-"Travel Ban" für Europäer könnte noch bis nach Thanksgiving und somit bis Ende November Bestand haben. Das berichtet der britische "Telegraph". Die US-Regierung arbeitet Medienberichten zufolge an einem Plan zur Lockerung der geltenden Einreisebeschränkungen. Fest steht bereits: Einreisen dürfen nur Geimpfte.

Ab dem 1. September können Touristen aus Europa wieder ohne Visum nach Südkorea einreisen. Es besteht aber eine Antrags- und PCR-Testpflicht. Die Einreisenden müssen zudem für eine 14-tägige Corona-Quarantäne in ein spezielles Hotel, berichtet die "FVW".

In Tunesien gilt jetzt eine zehntägige Corona-Pflichtquarantäne in speziellen Quarantänehotels für alle nicht geimpften Individualreisenden. Wer geimpft ist, muss sich zehn Tage privat in Isolation begeben, schreibt "Reise vor 9". Pauschalreisende sind ausgenommen.

Die Bundesregierung hat Spanien von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Seit Sonntag werde das gesamte Land dort nicht mehr als Hochrisikogebiet geführt, teilte das zuständige Robert-Koch-Institut mit. In der vergangenen Woche waren bereits die Kanarischen Inseln, Katalonien und die Region um Barcelona heruntergestuft worden. Auch die beliebte Urlaubsinsel Mallorca ist nicht mehr Hochrisikogebiet.

Flugreisende aus Deutschland können bald wieder nach Singapur einreisen, ohne sich dort automatisch in eine Quarantäne begeben zu müssen. Voraussetzungen sind eine vollständige Corona-Impfung sowie die Nutzung bestimmter Direktflugverbindungen, die Lufthansa und Singapore Airlines ab dem 16. September gemeinsam anbieten, teilte Lufthansa mit.

Flugzeuge von KLM und Air France. © Air France/KLM

Air France und KLM haben die erleichterten Corona-Umbuchungsmöglichkeiten bis zum 31. März 2022 verlängert. Diese beinhaltet eine Änderung der Reisezeiträume und Erstattungsansprüche. Je nach Gegebenheit müssen Differenzen bezahlt werden. Zum Teil werden auch Gutscheine ausgestellt, wie die Airlines jetzt mitteilten.

Emirates verlängert die 24-Monate-Ticketflexibilität für Reisen bis zum 31. Mai 2022. Das teilte die Airline jetzt mit. Seit der Einführung der speziellen Corona-Flexibilitäten im Dezember 2020 hätten über 92.000 Kunden eine Umbuchung in Anspruch genommen, wobei 38.000 ihren Gutschein bereits abgeflogen haben.

Trotz Corona-Regelchaos fällt die erste Sommerbilanz der Reiseveranstalter positiv aus. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, gingen die Sommerbuchungen früh los und es wird erwartet, dass die Saison länger wird als normal. Dennoch behinderten zahlreiche kurzfristige Corona-Änderungen.

Vor 50 Jahren verunglückte eine BAC-1-11 des deutschen Ferienfliegers Paninternational kurz nach dem Start in Hamburg. An einer Autobahnbrücke bei Lübeck endete damals auch eine kurze und um so heftigere Wildwest-Ära im deutschen Flugcharter-Geschäft. Weiterlesen

Mit der Option "Sustainable Choice" sollen Frachtkunden der Lufthansa Cargo bald den CO2-Ausstoß ihrer Luftfracht kompensieren können. Wie auch schon die Passagiere können Kunden dann zwischen dem Zukauf von Sustainable Aviation Fuel (SAF) oder Aufforstungsprojekten auswählen, schreibt der "Cargo Forwarder".

Neu in den Buchungsmasken Air Canada hat wieder Flüge zwischen Toronto und München angekündigt. Das teilte die Airline mit. Ab Anfang September bedient die kanadische Airline die Strecke demnach bis zu drei Mal pro Woche. Zum Einsatz kommt eine Boeing 787-9. Wizz Air nimmt die Flugverbindungen von Dortmund sowie Köln nach Wien wieder auf. Ab dem 6. September geht es den Angaben nach immer montags, mittwochs und freitags von Köln nach Österreich, die Flüge ab Dortmund starten bereits am 31. August und stehen immer am Dienstag, Donnerstag und Samstag im Flugplan. Die Düsseldorfer Regionalflug-Neugründung Lalona Air hat erste Destinationen angekündigt. Der Ticketverkauf soll im Oktober beginnen, der Start für die virtuelle Airline mit Air-Alsie-Gerät ist für Januar geplant. Der Fokus liegt auf Business-Class-Reisenden. Weiterlesen Ab dem 4. Oktober bietet FTI Vollcharter-Flüge zwischen Berlin und Dubai an. Bis Mitte Dezember gibt es zwei wöchentliche Abflugtage, dann kommt eine dritte Rotation hinzu, teilte FTI mit. Die Flüge sollen nonstop angeboten werden, zum Einsatz kommt ein Airbus A321 der lettischen Smartlynx Airlines. Wizz Air nimmt die Flugverbindung von Friedrichshafen nach Ohrid in Nordmazedonien auf. Ab dem 18. Dezember startet jeweils dienstags und samstags am Bodensee-Airport ein Airbus A321ceo Richtung Südosteuropa. Die Flüge sind bereits buchbar. Der Lufthansa-Billigflieger Eurowings nimmt die Verbindungen von Nürnberg nach Hamburg und Düsseldorf wieder auf. Ab 1. September starten die Flüge von Montag bis Freitag in die Rheinmetropole, in die Hansestadt werden die Flüge werktags und sonntags ab 13. September aufgenommen. Dienstags und mittwochs werden zwei tägliche Flüge morgens und abends durchgeführt.

Passenger Experience

Kofferschleppen und fehlende Anschlussgarantien: Im Vergleich zum Zubringerflug ist die Bahnfahrt zum Flughafen für Umsteigepassagiere eine regelrechte Zumutung. Es gibt aber Entwicklungen, die wieder an alte Zeiten anknüpfen. Ein praktischer Blick aus Umsteiger-Sicht. Weiterlesen

Zum 30. August eröffnet der Flughafen Nürnberg eine neue Paylounge. Die "Dürer Lounge" zieht dazu in die Räumlichkeiten der ehemaligen Lufthansa-Lounge, teilte der Flughafen mit. Zutritt haben berechtigte Fluggäste von KLM, Air France sowie "Priority Pass"-Mitglieder. Für alle anderen kostet der Zugang 24,99 Euro.

Die ehemalige Lufthansa-Lounge am Bremen Airport wird neu vom "Global Lounge Network" betrieben. Das teilte der Flughafen mit. Der Zutritt kostet ab September zunächst 20 Euro. Kostenfreien Einlass haben berechtigte Air-France/KLM-Kunde sowie Mitglieder bei Priority Pass, Lounge Key, Lounge Pass und Diners Club.

In Deutschland, Belgien und Frankreich waren besonders viele Passagiere von Flugausfällen oder -verspätungen in der diesjährigen Sommerferiensaison betroffen. Das ergab eine Auswertung des Fluggastrechte-Entschädigungsdienstleisters Airhelp. Weiterlesen