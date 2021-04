Jour fixe auf airliners.de: Immer montags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrs-Marketing und Vertrieb. Nichts verpassen: Das "Vertrieb & Marketing"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Marketing

Der Kuchen wird kleiner, die Überkapazitäten bleiben - in Europa treffen post Covid nationales Festhalten an eigenen Airlines und die Gesetze des liberalisierten Marktes aufeinander. Der Druck ist so groß, dass wohl ein Preiskampf ins Haus steht, obwohl vielen das Wasser bis zum Hals steht. Alitalia überall? Weiterlesen

Lufthansa will auch weiterhin exklusive Services anbieten. Der Kranich arbeitet an einer neuen First Class und denkt über die Vergrößerung der Premium-Economy-Class nach. Dazu soll die Business-Class in den Maschinen verkleinert werden. Weiterlesen