Das wöchentliche airliners.de- Vertriebs-Briefing . Dieses Mal unter anderem mit der Hoffnung auf Sommerurlaub am Mittelmeer, reduzierten Landegebühren in Spanien und Familienrabatten.

Jour fixe auf airliners.de: Immer montags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrs-Marketing und Vertrieb. Nichts verpassen: Das "Vertrieb & Marketing"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Marketing

Der Ferienflieger Corendon Airlines will mit einem 25-prozentigen Familienrabatt für mehr Buchungen sorgen. Familien, die mit Kindern in Urlaub fliegen, würde bei Buchungen bis zum 15. März ein entsprechender Discount auf den Gesamtpreis eingeräumt, kündigte die Airline an.

Eine Entspannung bei den Corona-Zahlen ist nicht in Sicht, doch die Reisebranche lockt mit der Aussicht auf Sommerurlaub am Mittelmeer. Mehr Tests und ein digitaler Impfpass sollen das ermöglichen. Weiterlesen