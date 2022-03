Das wöchentliche airliners.de- Vertriebs-Briefing . Dieses Mal unter anderem mit zahlreichen Corona-Lockerungen für Reisende, ersten Kerosinszuschlägen und den Buchungsrückgängen in Folge des Ukraine-Kriegs.

Jour fixe auf airliners.de: Immer montags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrs-Marketing und Vertrieb. Nichts verpassen: Das "Vertrieb & Marketing"-Briefing gibt es für "airliners+"-Abonnenten als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Corona-Lockerungen

In Großbritannien fallen die Corona-Restriktionen - auch auf Reisen. Fluggäste am Londoner Flughafen Heathrow und verschiedener britischer Fluggesellschaften müssen auf Reisen nun keine Masken mehr tragen. Weiterlesen

In Großbritannien entfallen am 18. März sämtliche Corona-Reiseregeln. Dann können auch Ungeimpfte ohne Tests einreisen, schreibt der britische Verkehrsminister Grant Shapps auf Twitter. Das bedeutet auch, dass niemand mehr Corona-Formulare ausfüllen muss, die bislang von allen Reisenden verlangt wurden.

Thailand streicht zum 1. April die PCR-Testpflicht vor der Einreise. Vor Abflug muss dann kein Test mehr absolviert werden. Allerdings werden Urlauber weiterhin bei der Ankunft in Thailand auf das Coronavirus getestet, schreibt die "FVW".

Namibia und Kenia lockern die Corona-Einreisebeschränkungen. Vollständig Geimpfte benötigen für die Einreise keinen negativen Testnachweis mehr. Für Ungeimpfte gelten weiterhin Testvorschriften, wie "Abouttravel" berichtet.

Eine Korean-Air-Stewardess in Corona-Schutzkleidung. © Korean Air

Südkorea lockert die Corona-Einreiseregelungen. Von April an sollen geimpfte Reisende wieder ohne Quarantäne kommen dürfen, berichtet die "FVW". Das Land gehörte seit Beginn der Pandemie zu den Staaten mit den restriktivsten Reisebestimmungen.

Neuseeland will seine Grenzen früher als geplant für Touristen öffnen. Bereits zum 1. Mai sollen Ausländer wieder nach Neuseeland reisen dürfen, sagte Premierministerin Jacinda Ardern laut "FVW". Ursprünglich sollten Einreisen erst ab Juli erlaubt werden.

Bei der Einreise in die Niederlanden entfällt ab dem 23. März die obligatorische Vorlage eines Impf-, Genesungs- oder Testzertifkates. Lediglich Flugreisenden müssen weiterhin ein Gesundheitsformular ausfüllen und mit sich führen, berichtet die "FVW".

Marketing

Der Ukraine-Krieg dämpft die Reiselust der Deutschen. Das ist das Ergebnis einer "Counter vor 9"-Umfrage, an der rund 500 Profis aus dem Reisevertrieb teilnahmen. So gut wie alle Reisebüros merken seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Buchungsrückgänge.

Die japanische ANA hat angekündigt, den bereits bestehenden Kerosinzuschlag für Europa-Strecken anzuheben. Für Flüge nach Japan wird ab April ein Aufpreis von rund 160 Euro berechnet. Zunächst soll der Zuschlag bis zum 31. Mai gelten, berichtet die "FVW".

Neue Voraussetzungen rund um ILA bewirken, dass die Messe in diesem Jahr merklich anders ausfallen wird, als zuletzt vor Corona. Weniger Platz, digitale Konzepte und der Ukraine-Krieg führen zu deutlichen Veränderungen. Weiterlesen

Erdbeben, Lawinen, Wirbelstürme: Muss eine Reise wegen Naturkatastrophen abgebrochen werden, steht die Reiseabbruchversicherung für entstehende Mehrkosten gerade. Corona zählt nicht dazu - warum? Weiterlesen

Airlines sagten im Zuge der Coronapandemie zahlreiche Flüge ab. Auf ihren Homepages informierten einige Kundinnen und Kunden über kostenlose Umbuchungen und Gutscheine - das war nicht ausreichend. Weiterlesen

Neu in den Buchungsmasken Ryanair wollte im Sommer eigentlich Nürnberg mit Lwiw verbinden. Das macht der Krieg in der Ukraine unmöglich. Nun hat der Billigflieger kurzfristig umdisponiert. Wie der Flughafen mitteilt, fliegt Ryanair nun stattdessen zweimal wöchentlich nach Vilnius, Lamezia Terme sowie nach Ponta Delgada. Im Sommer wird Ryanair zudem Köln mit Biarritz und Stockholm verbinden. Wie der Billigflieger ankündigt, geht es ab Ende März jeweils zwei Mal wöchentlich von Stockholm Arlanda sowie aus dem französischen Biarritz an den Rhein. Ab Oktober bietet Austrian wieder eine Direktverbindung zwischen Wien und Marrakesch. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Marokko-Strecke vorübergehend pausiert worden. Die Flüge stehen den Angaben nach immer mittwochs und samstags im Plan. Nach rund zweijähriger Unterbrechnung nimmt United Airlines wieder Flüge nach Berlin auf. Zum Start des Sommerflugplans am 28. März kommt United täglich aus Newark zum BER. Eigentlich sollte es bereits ab Anfang März wieder losgehen. Ab dem 27. Mail fliegt die Star-Alliance-Airline Berlin zudem täglich aus Washington DC an, ebenfalls rund einen Monat später als zunächst angekündigt. Die französische Amelia fliegt ab dem 9. April zwischen Strasbourg und München. Die Verbindung wird fünfmal wöchentlich mit einem Embraer 145 Regionaljet bedient. Wie die Regionalairline mitteilt, handelt es sich dabei um einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag. Die vergangenen drei Jahre hatte Lufthansa die geförderte Verbindung im Programm. Ab dem 12. April fliegt Eurowings zwischen Nürnberg und Pristina. Die kosovarische Hauptstadt steht viermal wöchentlich im Flugplan, immer dienstags, mittwochs, samstags und sonntags, wie der Flughafen mitteilt. Neben Eurowings fliegt bereits GP Aviation auf der Strecke.

Der Flughafen Frankfurt öffnet seine Besucherterrasse nach langer Corona-Pause wieder. Unter dem Titel "Frühlingserwachen der Besucher-Attraktionen" ist für den 27. März eine Feier geplant. Die beliebte Aussichtsplattform war seit Mitte März 2020 geschlossen.

Aus "Skyview" wird "Marhaba". Dnata hat ihre Lounge am Flughafen Zürich nach umfangreichen Renovierungsarbeiten unter neuem Branding wiedereröffnet, berichtet "About Travel". Die Pay-Lounge kann für umgerechnet rund 34 Euro genutzt werden. Sie steht zudem Mitgliedern verschiedener Flughafenlounge-Programme und Passagieren von Partner-Airlines zur Verfügung.

Delta Air Lines serviert an Bord Catering mit Fleischersatzprodukten. Die neuen Catering-Optionen mit Produkten von "Impossible Foods" und "Black Sheep Foods" bieten einen Fleischersatz auf pflanzlicher Basis, teilt der US-Carrier mit. Die Gerichte gibt es auf Flügen ab 900 Meilen Entfernung.

Fluggäste bei Finnair können ab sofort die Klimawirkung ihres Fluges über SAF ausgleichen. Ähnlich wie bei Lufthansa gibt es über einen Schieberegler die Möglichkeit, mehr oder weniger nachhaltiges Kerosin zu kaufen. Mindestens ein Prozent ist aber immer dabei.