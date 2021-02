Hinweisschilder der Lufthansa für First Class und Business Class.

Das wöchentliche airliners.de- Vertriebs-Briefing . Dieses Mal unter anderem mit dem schmelzenden First-Class-Angebot bei Lufthansa, einer Corona-Steuer in UK und den Winterflugplänen der Billigflieger.

Vertrieb

Lufthansa wird auf allen Routen in die USA bis Mai keine First Class anbieten, berichtet "onemileatatime.com". Grund ist das der Kranich aufgrund der niedrigen Nachfrage Maschinen des Typs A350-900 statt Boeing 747-8 einsetzt. Die Airbus-Langstreckenmuster verfügen über keine First Class.

