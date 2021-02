Jour fixe auf airliners.de: Immer montags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrs-Marketing und Vertrieb. Nichts verpassen: Das "Vertrieb & Marketing"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Marketing

Pauschalurlaub mit Aufpreis und flexiblen Stornomöglichkeiten setzt sich bei den großen Veranstaltern durch - wegen den unsicheren Reiseaussichten aufgrund der Pandemie. Jetzt ist auch FTI dabei. Weiterlesen

Easyjet hat einen weiteren Tarif eingeführt. Der Tarif "Standard Plus" erhält einen Sitzplatz in den vorderen Reihen, Priority Boarding sowie ein zweites Handgepäck, das in den Gepäckfächern verstaut werden kann, schreibt die "FVW". "Standard Plus" ist ab 10,49 Euro zubuchbar.