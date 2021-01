Jour fixe auf airliners.de: Immer montags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrs-Marketing und Vertrieb. Nichts verpassen: Das "Vertrieb & Marketing"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Marketing

Die Icao zählt im Corona-Jahr 2020 einen Rückgang der weltweiten Passagierzahlen um insgesamt 60 Prozent. Interessant ist der große Unterschied zwischen internationalen und Inlandsflügen. Weiterlesen

Die Erholung im innerchinesischen Luftverkehr nach Corona lässt auf einen schnellen Markthochlauf auch in Europa hoffen. Aber die Rahmenbedingungen sind nicht wirklich vergleichbar, wie auch ein Blick in die USA zeigt. Weiterlesen

Der BER will ein "digitaler Hub" werden. Dabei helfen soll das Reisetechnologieunternehmen Kiwi. Im Interview erläutert Kiwi-Manager Patrick Zeuner, was ein "Virtual Global Supercarrier" dem Flughafen bringt und warum Lowcost-Hubs nach Corona mehr Gewicht bekommen. Weiterlesen

Die Lufthansa Group hat die Umbuchungskonditionen verlängert. Tickets, die bis 31. August 2020 ausgestellt wurden, können nun bis zum 31. Mai beliebig oft umgebucht werden, schreibt die "FVW". Ohne Gebühr war eine Umbuchung bisher nur bis zum 31. Januar möglich.

Angesichts der unklaren Pandemieaussichten will auch Schauinsland Reisen mehr Buchungsflexibilität bieten. Für knapp 30 Euro gibt es die Möglichkeit zum darüber hinaus kostenlosen Reiserücktritt. Weiterlesen

Condor-Chef Ralf Teckentrup geht von einer hohen Nachfrage nach Reisen in diesem Jahr aus. Gegenüber "Touristik aktuell" erklärte der Airlinechef, dass er mindestens 70 Prozent des Volumens von 2019 verkaufen wolle. Zudem erwartet er keinen Unterbietungskampf bei Ticketpreisen, um die coronabedingt niedrigere Nachfrage anzukurbeln.

Aus Ocean wird derweil "Eurowings Discover". Die schon in der Vergangenheit unter der Eurowings-Marke betriebenen touristischen Langstreckenflüge der Lufthansa werden in Konkurrenz zur Condor starten. Jetzt steht auch der Iata-Code fest. Weiterlesen

Korean Air hat mitgeteilt, das europäische Niederlassungsnetz aufgrund der coronabedingten Auswirkungen auf den Luftverkehrsmarkt umzustrukturieren. In der Folge schließt die Airline ihre Niederlassungen in Frankfurt, Madrid, Mailand, Rom, Zürich und Wien. Ein Vertriebsteam in Frankfurt steht Reisebüros und Vertriebspartnern weiter zur Verfügung.

British Airways hat mittlerweile ihre gesamte Kurzstreckenflotte für den Internetzugang per European Aviation Network (EAN) umgerüstet. Auch andere IAG-Töchter setzen auf das Funknetzwerk, das fast ohne Satelliten auskommt. Weiterlesen

Tourismus & Corona Die Corona-Konferenz der EU-Regierungschefs bringt wenig Konkretes. Kommissionschefin von der Leyen will nun die Reiselust der Bürger bremsen, eine neue Alarm-Kategorie auf der Ampelkarte einführen und erteilt dem Impfpass vorerst eine Absage. Weiterlesen Kurz vor dem EU-Corona-Gipfel hatte die deutsche Industrie appelliert, nationale Alleingänge bei Grenzschließungen unbedingt zu vermeiden. Aus der Regierung kommen zu dem Thema unterschiedliche Signale. Die deutschen Tourismusverbände - DRV, RDA, und VIR - fordern zudem ein eine bessere Abstimmung und ein Konzept für den Neustart nach der zweiten Corona-Welle. Ziel seien einheitliche Regelungen in allen Bundesländern. Weiterlesen Geholfen hat das nichts. Deutschland hat nun neben normalen Corona-Risikogebieten auch "Hochrisikogebiete" sowie "Virusvariantengebiete". Das hat die Bundesregierung entschieden und verschärfte Einreiseregeln für die zwei neuen Kategorien angekündigt. Die jeweils aktuelle Liste der Gebiete gibt es beim Robert-Koch-Institut. Um wenigstens innerhalb Deutschlands für einheitliche Regeln entlang der gesamten Reisekette zu sorgen, übernehmen die Airlines die Regelung zum Tragen medizinischer Schutzmasken im Nahverkehr. Die selbstgenähten Alltagsmasken dürften bald an Flughäfen nicht mehr zu sehen sein. Weiterlesen Auf dem EU-Corona-Gipfel wurde auch über ein EU-weites Dokument als Nachweis einer Corona-Impfung debattiert. Inwieweit und wann könnte ein solcher Impfpass das Reisen wieder erleichtern? Weiterlesen Etihad und Emirates führen allerdings bereits neuartigen Gesundheitspass der Iata für ihre Passagiere ein. Damit sollen Flüge in der Corona-Pandemie erleichtert und Quarantänen möglichst vermieden werden. Weiterlesen. Erste Daten aus Israel zeigen derweil, dass es schon nach der ersten Impfung weniger schwere Covid-19-Verläufe unter Erkrankten gibt. Nun plant das Land bereits die Aufhebung der Quarantäne für Personen, die beide Impfdosen bekommen haben. Weiterlesen

Neu in den Buchungsmasken

Condor hat den kommenden Winterflugplan 2021/222 zur Buchung freigeschaltet. Laut Mitteilung hat der Ferienflieger 20 Langstreckenziele ab Frankfurt im Programm. Darunter befinden sicher unter anderem Destinationen wie Mombasa, Tobago und Kapstadt.

Sri Lankan Airlines plant ab dem 21. Januar zweimal wöchentlich Nonstop-Flüge von Colombo nach Frankfurt. Eine Einreise für Touristen ist ausschließlich mit einem vorher gebuchten Hotelpaket möglich. Das RKI stuft den Inselstaat derzeit nicht als Corona-Risikogebiet ein.

Die russische S7 Airlines wird ab 23. Februar zwei neue Routen nach Deutschland fliegen. Laut Mitteilung wird die Fluggesellschaft Moskau-Domodedovo mit Berlin verbinden sowie Nowosibirsk mit Düsseldorf. Beide Routen werden mit Airbus A320-Neo-Maschinen einmal wöchentlich durchgeführt.

Luxair wird im Sommer Luxemburg mit Rostock verbinden. Die Ankündigung freut die Geschäftsführerin des Flughafens. Pandemiebedingt gingen die Passagierzahlen 2020 drastisch zurück. Weiterlesen