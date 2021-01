Ein Osterhase steht 2016 am Airport Weeze.

Vertrieb

Können Impfstoffe helfen, dass sich die Luftfahrt wieder von Corona erholt? Davon kann ausgegangen werden, aber nicht so schnell wie manche hoffen. Denn noch sind viele Fragen offen und manche Diskussion verfrüht. Ein Überblick zu den aktuellen Herausforderungen. Weiterlesen

Thomas Bareiß (CDU), Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, rechnet ebenfalls nicht damit, dass Urlaub in den Osterferien wieder möglich sein wird. "Ich glaube, dass Reisen etwas ist, das die nächsten zwei, drei Monate noch sehr schwer vorstellbar ist", so Bareiß am Montag gegenüber "RTL". Er rechnet mit einer Entspannung ab den Pfingstferien.