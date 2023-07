Verträge unkündbar – Fraport hält an Flughafen St. Petersburg fest

Fraport prüft derzeit Möglichkeiten zum Ausstieg aus der ruhenden Minderheitsbeteiligung am Flughafen St. Petersburg – allerdings ist ein Verkauf nicht einfach so möglich. Das erklärte der Fraport-Vorstandsvorsitzende nun vor dem Haushaltsausschuss des hessischen Landtages.

Fraport-Chef Stefan Schulte hat vor dem hessischen Landtag im Haushaltsausschuss die Fragen der Abgeordneten zur ruhenden Minderheitsbeteiligung an der Betreibergesellschaft des Flughafens St. Petersburg beantwortet.

Dabei betonte er die Verpflichtung zur Einhaltung der bestehenden Verträge und prüft mögliche Handlungsoptionen.

Schulte erklärte, dass die ruhende Minderheitsbeteiligung aufgrund der bestehenden Verträge nicht einfach aufgegeben werden kann. Er betonte zudem, dass ein einseitiger Ausstieg ohne Rücksicht auf die Folgen und Erfolgsaussichten bedeuten würde, die Vermögenswerte dem Aggressor Russland zu überlassen.

Zu diesen Vermögenswerten gehören demnach eine offene Darlehensforderung und eine Minderheitsbeteiligung von 25 Prozent.

Ein eventueller Verkauf der Beteiligung würde darüber hinaus eine Zustimmung der russischen Behörden erfordern. Zudem schränken bestehende Sanktionen den Kreis potenzieller Käufer ein.

Schulte warnte außerdem vor hohen Schadenersatzforderungen seitens der anderen internationalen Unternehmen, die ebenfalls an der Betreibergesellschaft beteiligt sind, falls Fraport die Verträge einseitig kündigen würde.

Check-In des Flughafens Pulkowo in St. Petersburg © Fraport

Keine Ausstiegsklausel und kein Sonderkündigungsrecht

Der Vorstandsvorsitzende unterstrich weiter die Verpflichtung von Fraport gegenüber den Anteilseignern, darunter dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt, sowie den Kleinanlegern.

Aus haftungsrechtlichen Gründen dürften diese Vermögenswerte nicht dem russischen Aggressor überlassen werden. Deshalb verfolge Fraport das Ziel eines vertragskonformen Ausstiegs und beobachte den Markt intensiv, um mögliche Handlungsoptionen abzustimmen.

Die von Fraport geschlossenen Verträge enthalten demnach keine Ausstiegsklausel. Ein juristisches Gutachten einer auf internationales Recht spezialisierten Kanzlei bestätigt, dass auch kein Sonderkündigungsrecht besteht.

Dennoch ändere dies nichts an der Haltung von Fraport. Schulte verurteile den Angriffskrieg seit Beginn und unterstütze die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland uneingeschränkt.

Die Beteiligung am Flughafen St. Petersburg wurde unmittelbar nach Ausbruch des Krieges ruhend gestellt. Es fließt nach Angaben des Unternehmens kein Kapital und Fman ziehe keinen Vorteil aus dem Status quo. Daher habe Fraport keinen Einblick in die operative Geschäftstätigkeit des Flughafens und die Flugbewegungen in Pulkovo.