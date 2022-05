Im Verteidigungsfall sehen die deutschen Notstandsgesetze erweiterte Verwaltungsbefugnisse für die deutsche Regierung vor. Was das für Unternehmen in der Luftfahrt bedeutet und auf welche Szenarien diese sich für den "Fall der Fälle" vorbereiten sollten, erläutert Rechtsanwältin Nina Naske.

Das deutsche Grundgesetz spricht nicht von Krieg, aber es beinhaltet Vorschriften für den Verteidigungsfall. Im Verteidigungsfall wird der Luftraum über Deutschland von der deutschen Luftwaffe kontrolliert, aber viele Einzelheiten sind weniger klar. Unternehmen in der Luftfahrtbranche sind gut beraten, sich auf dieses (hoffentlich unwahrscheinliche) Szenario vorzubereiten. Rechtsanwältin Nina Naske gibt Hinweise zu einigen wichtigen juristischen Aspekten in einer zweiteiligen Serie.

Während der Jahrzehnte des Friedens in der Europäischen Union hat sich die Staatensouveränität über den Luftraum fortentwickelt: Teils (vielleicht überwiegend) liegt die Lufthoheit bei den EU-Mitgliedstaaten, teils wird öffentliche Gewalt von Eurocontrol ausgeübt, und manche Elemente der Regulierung und Verwaltungshoheit sind nach und nach auf die Europäische Union übergegangen. Das Ergebnis ist ein komplexes Bild und kann ein Grund für besondere Verwerfungen werden, wenn die Zeiten je weniger friedlich würden.

Teil 1 dieser Miniserie erläutert bereits die komplexe Aufstellung unterschiedlicher Stellen, die den Luftraum über Deutschland zu Friedenszeiten kontrollieren. Kurz gesagt ist die Verwaltung des deutschen Luftraums aufgeteilt zwischen verschiedenen zivilen Stellen und, an einigen Flugplätzen, teils auch militärischen Stellen. Zudem erläutert der erste Teil die Notstandsbestimmungen des Grundgesetzes und macht auf das 1965 erlassene deutsche Verkehrssicherstellungsgesetz und die Verordnung zur Sicherstellung des Luftverkehrs aufmerksam.

Mit diesen gesetzlichen Bestimmungen sind bereits Rechtsvorschriften in Kraft, die der deutschen Regierung erweiterte Verwaltungsbefugnisse während des Verteidigungsfalls einräumen, und diese Vorschriften ermöglichen auch verstärkte Einschränkungen und Kontrolle des Luftverkehrs. Vor allem aber sieht das Grundgesetz vor, dass die Luftwaffe die Befugnis zur Verkehrskontrolle hat – auch über den Luftverkehr.

Fluglotsen der Bundeswehr im Tower. © Bundeswehr

Gesetze existieren – passen sie zur Lebenswirklichkeit?

In den 1989 erlassenen Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung legt die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ihre Verwaltungsauffassung dazu dar, was im Verteidigungsfall zu geschehen hat. Zur zivilen Luftfahrt stellt die Regierung fest, dass während des andauernden Verteidigungsfalls der zivile Luftverkehr nach Maßgabe der Verordnung zur Sicherstellung des Luftverkehrs einzuschränken und zu kontrollieren sei, und dass bei Bedarf der Luftraum über dem deutschen Bundesgebiet zu einem Gebiet mit Flugbeschränkungen zu erklären sei.

Die Verwaltungsvorschriften beinhalten weitere Einzelheiten zur möglichen Inpflichtnahme von Luftfahrtunternehmen und Flugplätzen, die bei der Verteidigung unterstützen sollen. Schließlich stellt die Bundesregierung fest, dass die Kontrolle des Luftraums auf die Streitkräfte übergehen werde und, zusätzlich, die zivile Flugsicherung an die besonderen Bedingungen eines Verteidigungsfalls anzupassen sei und Vorbereitungen hierfür bereits im Frieden zu treffen seien.

Allerdings gibt es das deutsche Verkehrssicherstellungsgesetz und die deutsche Verordnung zur Sicherstellung des Luftverkehrs bereits seit 1965 und die Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung sind 1989 entstanden. Es lässt sich ohne Mühe darlegen, dass sich seit 1989 in der Luftfahrt alle erheblichen Umstände verändert haben, und ganz gewiss seit 1965.

Auch wenn die Gesetzesbestimmungen von Rechts wegen weiterhin in Kraft sind, ist es beinahe sicher, dass diese Vorschriften heute schlecht zur Lebenswirklichkeit passen. Zudem sind viele Bereiche zwischenzeitlich durch Unionsvorschriften, die Anwendungsvorrang haben, geregelt. Es ist deshalb nicht einmal leicht, ganz genau abzugrenzen, in welchem Umfang die Einzelheiten der deutschen "Notstandsgesetze" überhaupt anzuwenden sind.

Weitere Gesetzgebung kann folgen

Gleichwohl ist es überwiegend wahrscheinlich, dass, sollten dunkle Tage kommen, die deutschen Regierungs- und Verwaltungsstellen sich auf das deutsche Verkehrssicherstellungsgesetz und die Verordnung zur Sicherstellung des Luftverkehrs stützen würden, zumindest in den ersten Wochen oder Monaten. Die Ereignisse während der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass Zustände, die viele als aufgeklärte Fortentwicklung wahrgenommen haben, schnell zusammenbrechen können, und dann die Staatsgewalt den Moment nutzt, um die Kontrolle über viele Aspekte des privaten und geschäftlichen Lebens wiederzuerfinden.

Es würde deshalb kaum überraschen, wenn trotz der vielen Veränderungen, welche die Luftfahrt seit 1989 erlebt hat (und erst recht seit 1965), Ähnliches auch im Verteidigungsfall hinsichtlich des Luftraums über Deutschland geschehen würde.

Wiederum aufgrund der Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit scheint es auch wahrscheinlich, dass der nächste Schritt darin bestehen wird, die von Regierung und Verwaltung ausgeübte Kontrolle zu erhöhen und auszuweiten. Im Verteidigungsfall bieten Artikel 115a bis 115l Grundgesetz besondere Vorschriften für den Erlass von Gesetzen, die im Wesentlichen auf "schnelle Gesetzgebung" ausgelegt sind. Als Vorsichtsmaßnahme ist vorgesehen, dass solche Gesetze außer Kraft treten, wenn der Verteidigungsfall beendet ist (Artikel 115k Grundgesetz) – aber das tieferliegende Problem ist offenkundig.

Soldaten der Bundeswehr sichern den Konvoi und den Airbus 350 der Luftwaffe nach der Landung mit der Verteidigungsministerin Lambrecht auf dem Flughafen in Bamako in Mali. © DPA / Kay Nietfeld

Was können Unternehmen aus der Luftfahrtbranche tun?

Zurzeit ist es sicher zu früh, Vorhersagen darüber zu machen, wie genau neue Gesetzesvorschriften oder Durchführungsvorschriften aussehen könnten, zumal sich gleichzeitig auch parallele Dynamik auf der Ebene der Europäischen Union und in der internationalen Gemeinschaft entfalten würde. Gleichwohl lassen sich auf der Grundlage der bestehenden Vorschriften einige vorsichtige Daumenregeln dazu erarbeiten, was in den ersten Tagen eines Verteidigungsfallszenarios zu erwarten sein könnte.

Zunächst aber: Bereiten Sie sich jetzt vor! Rufen Sie Ihr Team aus Experten für die Betriebsabläufe und die Rechtsthemen zusammen und geben Sie den entsprechenden Arbeitsauftrag. Hilfreich ist sicherlich eine Grundvorstellung dazu, was im deutschen Verkehrssicherstellungsgesetz und der Verordnung zur Sicherstellung des Luftverkehrs geregelt ist.

Für jedes Unternehmen in der Luftfahrt werden diese "Notstandsvorschriften" zugleich Sorge und Hoffnung auslösen. Es gibt Grund zur Sorge, weil die Luftfahrt erheblichen Einschränkungen unterworfen werden könnte, was zu Störungen oder dem Verlust von Geschäftsmöglichkeiten führen würde.

Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung, denn die Gesetzesbestimmungen stellen klar, dass die Luftfahrt eine lebenswichtige Funktion für die Gesellschaft erfüllt: Auf vielen Strecken gibt es nichts, was einen schnelleren Transport ermöglicht als die Luftfahrt, und auf vielen weiteren Strecken funktioniert auch nichts so verlässlich und reibungslos wie die Luftfahrt.

Die deutsche Verordnung zur Sicherstellung des Luftverkehrs bezweckt nach ihrem § 1 sicherzustellen, dass in einem Verteidigungsfall sowie in einer Zeit, in der die Verteidigungsbereitschaft der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf einen möglichen Verteidigungsfall erhöht werden muss, die erforderlichen lebenswichtigen Verkehrsleistungen, insbesondere zur Versorgung der Zivilbevölkerung und der Streitkräfte, im Luftverkehr erbracht werden können.

Nach § 2 der Verordnung zur Sicherstellung des Luftverkehrs wird der Luftverkehr auf die genehmigten Luftfahrtunternehmen beschränkt. Auch im Verteidigungsfall würde es genehmigten Luftfahrtunternehmen danach erlaubt bleiben, ihre Geschäftstätigkeit fortzusetzen, auch wenn die Kundennachfrage und andere Anforderungen sich verändern würden.

Seit ihrem Erlass im Jahr 1965 verweist § 2 der der deutschen Verordnung zur Sicherstellung des Luftverkehrs auf § 20 des deutschen Luftverkehrsgesetzes. Aktuell allerdings verweist dieser § 20 auf die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008, die unmittelbar anwendbar ist und Anwendungsvorrang vor dem deutschen Recht hat. Die Folge ist, dass wohl jedem in der EU genehmigten Luftfahrtunternehmen die Bewegung im Luftraum über Deutschland gestattet werden müsste.

Andererseits beinhaltet die Verordnung (EG) Nr. 549/2004 auch Schutzmaßnahmen, die den EU-Mitgliedstaaten erlauben, im Kriegsfall oder ähnlichen Situationen ihren Luftraum zu sperren. Zu erwarten wären deshalb Anpassungen der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008, ähnlich wie dies mit dem während der Corona-Pandemie ergänzten Artikel 21a geschehen ist.

Fortgesetzte Geschäftstätigkeit für Luftfahrtunternehmen und andere in der Luftfahrtbranche?

Zugleich könnten Einschränkungen des Luftverkehrs für Betreiber, die keine genehmigten Luftfahrtunternehmen sind, auch einen Verstoß gegen die Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 und ihre Durchführungsbestimmungen darstellen. Die Unionsvorschriften erlauben einige Arten des Flugbetriebs, der gegen Entgelt oder unentgeltlich (commercial oder noncommercial) durchgeführt wird, ohne dass es einer Betriebsgenehmigung nach der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 bedarf. Dem würde sich durchaus entnehmen lassen, dass diesen Luftfahrzeugbetreibern auch erlaubt werden muss, Flüge durchzuführen.

Andererseits können wiederum die Schutzmaßnahmen nach der Verordnung (EG) Nr. 549/2004 die Grundlage für Einschränkungen des Luftverkehrs ergeben. Die Rechtsfragen sind womöglich nicht einfach zu klären (und jeder Verwaltungsrechtsstreit braucht Zeit). Nichtsdestotrotz, es könnte ein beachtlicher Anreiz für das deutsche Verkehrsministerium (Bundesministerium für Digitales und Verkehr) bestehen, klugen Gebrauch von der in § 2 der deutschen Verordnung zur Sicherstellung des Luftverkehrs beinhalteten Ermächtigung zur Regelung von weiteren Ausnahmen zu machen.

Wer für sich eine solche Ausnahme reklamieren möchte, der müsste auch im Einzelnen darlegen, aus welchen Gründen seine Flugdienste für die Zivilbevölkerung oder die Streitkräfte unbedingt erforderlich sind.

Eurofighter der Bundeswehr auf dem Vorfeld © EADS

Außerdem ermächtigt § 3 der deutschen Verordnung zur Sicherstellung des Luftverkehrs das deutsche Bundesministerium für Digitales und Verkehr, nach § 21 des deutschen Luftverkehrsgesetzes bestehende Beförderungspflichten ruhen zu lassen oder Luftfahrtunternehmen zu verpflichten, bestimmten Beförderungen, die aufgrund von Beförderungspflichten ausgeführt werden, den Vorrang einzuräumen.

Auch hier hat sich der Rechtsrahmen grundlegend geändert. Im Jahr 1965 galt nach § 21 des deutschen Luftverkehrsgesetzes, dass eine besondere Genehmigung für den nationalen und internationalen Linienverkehr erforderlich war.

Gegenwärtig sieht § 21 des deutschen Luftverkehrsgesetzes immer noch so aus, aber die Anwendung ist in Wahrheit auf Luftfahrtunternehmen aus Drittstaaten und Strecken von und nach Drittstaaten beschränkt; innerhalb der Europäischen Union hat die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 Anwendungsvorrang. Vor diesem Hintergrund wäre zu erwarten, dass die Anwendung von § 3 der deutschen Verordnung zur Sicherstellung des Luftverkehrs sich auch auf den Linienverkehr für internationale Strecken konzentriert.

Für Luftfahrtunternehmen, die solchen Linienverkehr ausführen, kann es deshalb ratsam sein, sich auf Szenarien vorzubereiten, in denen sie bestimmten Beförderungen auf diesen Strecken den Vorrang würden einräumen müssen, oder sogar eine Kriterienliste vorzubereiten, die sie, falls es je dazu kommen sollte, dem Verkehrsministerium unterbreiten könnten.

Bestimmte Inpflichtnahmen und Anordnungen sind erlaubt

Flugplatzbetreiber hätten wohl damit zu rechnen, dass sie nach § 4 der deutschen Verordnung zur Sicherstellung des Luftverkehrs zur Meldung des Luftverkehrs an ihrem Flugplatz verpflichtet werden würden. Außerdem kann die Meldepflicht auch auf die jeweils vorhandenen Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen ausgedehnt werden.

Soldaten gehen zu einem Flugzeug. © dpa / Eric Lalmand/BELGA

Zusätzlich erlaubt das deutsche Verkehrssicherstellungsgesetz eine Reihe weiterer Einschränkungen und besonderer Inpflichtnahmen, die demjenigen auferlegt werden können, dem Verkehrseinrichtungen oder Verkehrsmittel gehören oder der solche betreibt. Beispielsweise ist das deutsche Bundesministerium für Digitales und Verkehr ermächtigt, Vorgaben für die Bevorratung von Ersatzteilen oder Treibstoff zu machen (§ 4 des deutschen Verkehrssicherstellungsgesetzes), und jeder, dem ein Fahrzeug oder Luftfahrzeug gehört, oder der es betreibt, kann angewiesen werden, es zwecks Schutz zu einem bestimmten Ort zu bringen (§ 14 des deutschen Verkehrssicherstellungsgesetzes).

Schließlich ist Luftfahrtunternehmen, Flugplatzbetreibern und den vielen anderen Unternehmen in der Luftfahrtbranche zu empfehlen, sich auch die übrigen Bestimmungen der deutschen "Notstandsgesetze" im Einzelnen anzusehen.

Der überwiegende Teil der Rechtsvorschriften wurde zwischen 1965 und 1968 erlassen, was damals beachtliche Unruhen auslöste; viele Menschen demonstrierten dagegen aus Sorge, dass die Bestimmungen zu große Ähnlichkeit mit der nationalsozialistischen Vergangenheit hatten.

Auch wenn das durch die damals vorherrschenden politischen Fragen motiviert gewesen sein könnte, sind die Notstandsmaßnahmen, die beispielsweise im Bereitstellungsgesetz oder im Verkehrsleistungsgesetz vorgesehen sind, das Gegenteil von dem, was wir während Jahrzehnten des Friedens für selbstverständlich zu halten gelernt haben. Für jedes Unternehmen in der Luftfahrtbranche birgt das spezifische Risiken und Chancen.

Jene Unternehmen, die gut vorbereitet sind, hätten möglicherweise alle Hände voll zu tun, wenn man bedenkt, dass die Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung von 1989 klarstellen, dass zivile Luftfahrtunternehmen und Flugplätze die Luftbeförderung jener Güter sicherstellen sollen, die für das Überleben oder die Verteidigung unbedingt erforderlich sind.